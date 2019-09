El Polaco, el gran deseado en el Bailando: dos chicas se pelearon por él

El Polaco y Noelia Marzol se presentaron en la noche de martes para poner a consideración de los jueces del Bailando sus cualidades con el 'cha-cha pop'. Pero eso no fue lo más duro esa noche para el cantante de ritmos tropicales fue convertirse en el centro de la disputa verbal entre dos mujeres.

Las protagonistas de la historia fue su propia compañera y Barby Silenzi, quienes no se anduvieron con chiquitas para picotearse en vivo, contando con la impagable colaboración del cizañero Marcelo Tinelli.

“Quiero que venga con Barby ahora, porque quiero meterlo en algún cuartito”, lanzó Marzol cuando Marcelo Tinelli le preguntó por su participación en Sex, la obra que creada y dirigida José María Muscari.

“Cómo la chuzea usted a Barby. Ahora que está acá, porque el otro día, cuando ustedes hablaron de la confusión, que se habían confundido y todo eso, Barby no estaba acá, Barby estaba en otro lugar, pero hoy está Barby digo”, le dijo el 'Cabezón'.

El Polaco, en un intento de aplacar la tensión, decidió contar que con Marzol solo había un coqueteo para la pantalla. Pero Marcelo, echando más leña al fuego le respondió: “Lo que me sorprendió es que usted terminó el episodio de las toallas, como que se secó, y ya anunció públicamente que está de novio, que está enamorado, faltaba una boda en la Toscana como el Cholo Simeone y Carla Pereyra, con Barby Silenzi. Estuvo cuatro años y medio que iba, venía, que la escondía, que la levantaba, piedra libre Barby Silenzi, aparecía”.

De esta manera, Tinelli traía a colación el día en el que el ex de 'La Princesita se bañó en la casa de Marzol y luego se quedó a dormir. Con la oreja muy puesta en la charla, Noelia lanzó una frase picante.

“Yo me enteré acá, en vivo. Viste, cuando compartís tantas horas con alguien por ahí te comenta, che, mirá, estoy saliendo con Barby, nunca me dijo nada”, la provocó a Silenzi.

Ahí se generó un pico en la discusión que generó risas en el ambiente. “Eso se lo cuenta a los amigos, no a la gente que conoce hace un ratito”, contraatacó Barby. “Es que yo no era la amiga, era la futura chonga”, retrucó Marzol.

”Capaz que se imaginó ella”, expresó Silenzi. “No, él me tiraba la boca, no era imaginación mía”, indicó Marzol.”Sí, a mí también me lo hacía en el 2016, es así como jodón”, la desestimó Barby.

Fuente: El Intransigente