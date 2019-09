Lulipop, el nuevo oráculo político, reveló sus fuentes e incineró a un ex ministro

En esta elección, una de las sorpresas fue el atinado pálpito en cuanto a la diferencia que Alberto Fernández le sacaría a Mauricio Macri en las PASO.

Después habló del CepoCheto, horas antes de que desde el gobierno nacional anuncien medidas de fuerte control de cambio.

Entonces surgieron todas las versiones sobre sus informantes, incluyendo la posibilidad del romance con algún alto dirigente político nacional.

Todos quieren saber de dónde saca la información. Ahora Luli, que disfruta este cuarto de hora analítico, disparó un enigmático: “"Hay cosas que son fuertes y filtro, no me da publicarlo. Tengo tres fuentes: una es del corazón de un lado y otra del riñón del otro lado".

Después fue apenas más precisa: “"Tengo un fan mío que se llama Julio y me escribe mucho por Twitter y con él hacemos informes internacionales".

Y amplió: “"Mis fuentes no tienen nada que ver con un hombre o pareja detrás. Para nada. Son todas cosas mías que me salen. Estas dos fuentes que tengo me tiran muy buena información y confío".

Reciente ex Ministro se comunico con AF ofreciendo informacion y colaboracion a cambio de clemencia. — luciana salazar (@lulipop07) September 9, 2019

Atentos a sus aciertos, habrá entonces que darle crédito a esta bomba que tuiteó: “"Reciente ex Ministro se comunicó con AF ofreciendo información y colaboración a cambio de clemencia".