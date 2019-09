¿Despechado? Cau Bornes rompe códigos y cuenta por qué no dormía junto a Valeria Lynch

La separación de Valeria Lynch, la reconocida cantante argentina, de Cau bornes, el ignoto artista brasilero, sigue dando tela para cortar.

Primero fue la relación que todavía no se terminó de aclarar entre la cantante y el líder de Ataque 77, el furioso punk rocker Mariano Martínez, con varios años menos que la artista, y que Bornes.

Y tras otras escaramuzas menores, ahora la palabra del "despechado”, que salió con los tapones de punta a contar por qué, estando en pareja, no dormía con Lynch.

Después de referirse largamente a la incompatibilidad de caracteres, Bornes confesó que Lynch es "fanática de la series de asesinatos, y se quedaba viéndolas hasta las 5 de la mañana. y yo soy más de las de amor", explicó.

"Me dormía impresionado y le decía 'bajá un poco en volumen'. Hasta me compré auriculares, me puse unas cosas para eso, intentamos de todo... también me gusta dormir encerrado y a ella, con la ventana abierta. Le gusta el aire acondicionado y yo no puedo. Entonces un día me dijo: '¿Querés cambiar de habitación?'. 'Sí, mejor', le contesté".