Hazte la fama...: cuáles son los signos menos empáticos del zodíaco

Aries

Los nativos del signo de Aries son personas, por lo general, poco empáticas. Sois personas un tanto arrogantes y pensáis que los demás pueden hacer lo mismo que vosotros y esto no es siempre así. Si os comportáis de forma egoísta y no valoráis lo positivo de cada persona, pronto acabaréis sin relaciones duraderas. Es importante que entendáis que no todos podemos ser y hacer lo mismo. Por ello, debéis intentar ayudar donde sea necesario, pues algún seréis vosotros los que vais a necesitar ayuda y os será muy difícil de encontrar.

Tauro

Tauro es uno de los signos más empáticos del Zodíaco y es que tienen una gran facilidad a la hora de analizar las emociones de los demás. Además, sois personas con mucha paciencia a las que os molesta pasar horas escuchando a los demás Soléis dar vuestra opinión y esto gusta mucho. Sin embargo, por vuestra practicidad, podéis usar alguna que otra palabra un tanto inadecuada. Para mejorar en este aspecto, solamente debéis prestar un poco más de atención a la manera en la que os comunicáis con los demás.

Géminis

Si eres Géminis, ya te habrás dado cuenta de lo mucho que te gusta estar con la gente y disfrutar de su compañía. Sin embargo, también es seguro que habrás tenido algunos problemas por hablar un poco más de la cuenta. No eres una persona muy empática; aunque no sueles hacer las cosas con mala intención, sí puedes llegar a molestar aquellos que confían en ti. En tu caso, lo mejor que puedes hacer es pensar en cómo te sentirías tú si otra persona se pusiera a hablar mal de ti o bien contase tus secretos a los demás. Verás que es un hábito simple de cambiar y mejorará tu vida un 100%.

Cáncer

Cáncer está dentro del grupo de los signos más empáticos del Zodíaco. Pese a ser personas que no suelen hablar mucho de sus problemas y sentimientos, sí son personas con las que nos sentimos cómodos. Esta comodidad y facilidad de expresión que sentimos a su lado es lo que les convierte en personas muy empáticas. Saben escuchar y valorar cada pedazo de información que les damos y siempre reflexionan bien antes de decir nada. No suele precipitarse a la hora de dar consejos o su opinión.

Leo

Los nativos de Leo no son de los más empáticos del Zodíaco. Ellos tienen las cosas muy claras y creen que los demás son como ellos. Además, tienen una gran fuerza de voluntad, lo que les permite alejarse de aquellas personas que no suman en su vida. Cuando dan consejos, lo hacen desde su propio punto de vista y asumiendo que las otras personas tienen la misma fuerza que ellos. Por este motivo, y si quieres ser un poco más empático, te recomendamos pensar bien antes de decir nada. Ten en cuenta que, en muchos casos, no es necesario que des consejos. Simplemente, trata de estar al lado de esta persona y escucharla sin más.

Virgo

Virgo es súper empático, hasta niveles que pueden ser perjudiciales para ellos. Lo cierto es que los Virgo tienen el defecto de que siempre se hacen propios los problemas de los demás. Y, mientras que la persona con el problema duerme tranquilamente, los nativos de Virgo se pasan el día analizando la situación y viendo cómo pueden ayudar a esta persona. Sin embargo, cuando son ellos los que necesitan la ayuda, es difícil ver a los demás a su lado. Por este mismo motivo, a Virgo le recomendamos lo contrario de lo que hemos ido exponiendo. Debes dejar de ser tan empático con los demás y serlo más contigo mismo. Empieza por quererte a ti mismo por encima de los demás. Y, luego, ya verás qué grado de empatía merece cada persona con la que compartes tu día a día.

Libra

Libra no suele ser una persona muy empática y es que siempre busca el equilibrio en todo cuanto hace. Para ellos, encontrar estabilidad y equilibrio es muy fácil y, por este motivo, creen que los demás también poseen esta cualidad. Sin embargo, Libra, debes entender que las cualidades son personales y que no todos disfrutamos de las mismas. Por este motivo, cuando te comparas con los demás para dar consejos, estos suelen ser complicados de llevar a cabo por ellos. Lo mejor que puedes hacer, si quieres mejorar en empatía, es atender a las necesidades de los demás desde su punto de vista.

Escorpio

Escorpio tiene la facilidad de ver las emociones de los demás a kilómetros de distancia. Son personas muy empáticas, a las que les es fácil conectar con los demás y entender sus sentimientos. Son personas que tienen mucha paciencia, aunque también se pueden cansar de escuchar siempre la misma historia y ver que no se hace nada para cambiar la situación. Por ello, podemos decir que suelen perder interés, y empatía, cuando ven que la otra persona no toma cartas en el asunto. En este caso, si queremos mejorar un poco más, lo recomendable es que no pensemos en el tiempo ni en la cantidad de veces que esta persona nos ha hablado de lo mismo. Debemos entender que, cada persona, va a un ritmo diferente.

Sagitario

Eres una persona de lo más alegre y muy divertida, la cual no suele tener problemas para estar con los demás y pasar momentos de lo más agradables. Sin embargo, no siempre sabes estar al lado de aquellos que más te necesitan. Sabemos que no lo haces a propósito, pero no eres de los más empáticos. Si quieres mejorar en este punto y dar lo mejor de ti en todo momento, te recomendamos que bajes un poco el ritmo de tu vida y prestes un poco más de atención a lo que te cuentan los demás.

Capricornio

No es que no seas empático, pero eres muy práctico y esto hace que, de vez en cuando, no sepas entender las emociones de los demás y actuar en consecuencia. Por otro lado, sí eres una persona a la que le gusta ayudar a los demás y no te cuesta nada compartir cuanto tienes para hacer que se sientan mejor. Por este motivo, lo único que debes hacer en tu caso es dejar que los demás se expresen antes de aplicar la practicidad que hay en ti. A veces, no se trata de dar consejos y solucionar la situación, sino dejar que la otra persona se exprese y saque lo que tiene en su interior.

Acuario

Al ser una persona con un gran sentido de la libertad e individualidad, te cuesta empatizar con los demás. Ya sabemos que te gusta tener tiempo para ti y tu propio espacio. Sin embargo, debes saber dónde están los límites. Debes entender que, en las relaciones, no puede ser todo uno ni todo el otro. Es importante que, dentro de mantener tu libertad, aprendas también a compartir un poco de tu ser con los demás. Ten en cuenta que, de seguir así, el día que tú tengas algún problema o necesites de los demás, no los vas a encontrar.

Piscis

Los nativos de Piscis sois de los más empáticos del Zodíaco y es que sois de lo más sensibles. No os cuesta nada poneros en la piel de los demás y, al ser tan prácticos y reflexivos, tampoco tenéis problemas a la hora de dar los mejores consejos. Lo cierto es que no hay mucho más que podáis hacer para mejorar en este aspecto, pues sois de los que mejor entienden y se relacionan con los demás.