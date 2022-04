Video viral: quiso robarle a un jubilado, pero lo único que recibió fue un escobazo

En Lomas de Zamora, Buenos Aires, un jubilado fue sorprendido por un motochorro cuando volvía a su casa de hacer unos trámites. Pero lejos de dejar que lo asaltaran, el hombre lo enfrentó con lo que tenía a mano, una escoba que había comprado unos minutos antes. El malviviente escapó a bordo de una moto y el hecho quedó registrado en una cámara de seguridad.

El episodio ocurrió sobre calle Alberti, a metros de Avenida Alsina. El hombre de 71 años había bajado del auto con una bolsa y una escoba que llevaba en la mano, cruzó la calle para entrar a su casa y ahí fue interceptado por el ladrón desde atrás. Pero cuando vio que el malviviente no estaba armado, decidió enfrentarlo a palazos. Al ver la reacción del jubilado, el ladrón se alejó y corrió hacia donde lo esperaba su cómplice arriba de una moto.

“Vi a una persona en la esquina y no desconfié”, aseguró en diálogo con Telenueve. “Cuando volvía sentí que me agarró del hombro y al ver que no tenía un arma traté de enfrentarlo”. En medio de este hecho apareció el hijo de la víctima y allí fue cuando los malvivientes se dieron a la fuga rápidamente.

Mirá el video del robo frustrado a escobazos.