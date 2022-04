Fan de las cintitas rojas y amuletos: ¿cuáles son los signos que más envidia despiertan?

Seguramente entraste a su casa o los viste personalmente y notaste que son amantes de los amuletos de la suerte como cintas rojas, tatuajes, rituales, limpiezas energéticas y piedras. Es que todo vale si se trata de alejar las malas vibras y envidia de ciertas personas.

Ya se por su personalidad, físico o carisma, o solo su presencia, son super envidiados donde quiera que vayan. No importa si lo hacen intencionalmente si no que por ser cómo son no pueden evitar ser encantadoras en todos los contextos y eso genera mucha envidia en el resto.

Así que en esta nota te contamos cuáles son los signos más envidiados y criticados de todo el zodíaco

Virgo

Ellos imponen su presencia, y seguro que si no están el resto los extraña. Grandes pensadores, poseen una capacidad de analizar cada situación y por eso se vuelven personas super confiables y admirables. Miembros indispensables de cualquier grupo, ya sea familiar o de trabajo.

Libra

Es tan sociable, encantador y luminoso que su energía positiva se contagia en cualquier lugar que estén. Pero así también suelen levantar la envidia de las personas. Ellos suelen ser la envidia de aquellas personas que ni siquiera se tomaron un minuto para conocerlos. Y hay muchos que no los quieren ver triunfar.

Aries

Una de las personas más espontáneas y auténticas de todo el zodíaco. Por su particular personalidad, suelen levantar celos ya que muchos quisieran tener la autenticidad que ellos poseen. Suelen tener ideas innovadoras, las cuales pueden llevarlos al éxito.

Acuario

Sin dudas, en este ranking. Es un ser tan auténtico y carismático que suele levantar demasiadas envidias a su alrededor. Inspira confianza y por eso le es fácil relacionarse con los demás. Incluso es quien suele llevar el control en las relaciones, pero de una manera objetiva. Tiene la habilidad de equilibrar su vida y es algo que genera envidia también.