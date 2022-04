Seguro no son fan de Roberto Carlos: cuál es el signo del zodíaco que detesta salir

Sabemos que las relaciones humanas son complicadas. En base a la astrología hay quienes con esta situación no se llevan para nada bien. Hay algunas personas que son como "Roberto Carlos", con un millón de amigos; pero hay otros que no son capaces de crear lazos de amistad y prefieren vivir solitarios o aislados.

Así que en esta nota te vamos a contar cuál es el signo del zodíaco que más odia salir, aquel que detesta encontrarse con multitudes y prefiere quedarse en casa. Ellos no son de los que se muestran en sociedad y por el contrario, viven al máximo su soledad.

Tauro

Son sumamente cautelosos, y tienen como punto débil la confianza, así que tener verdaderos amigos suele llevarles mucho tiempo. No se abren con facilidad al resto de las personas y tampoco buscan situaciones como para hacerlo.

Ellos no se molestan en conocer a colegas o personas que tengan afinidad, y por el contrario prefieren quedarse solos en su casa, su cama, su espacio; y así viven al máximo, siendo felices "en su mundo".

Capricornio, también

Este signo cuenta con una característica particular y es que cuando está frente a alguien que podría ser su gran amigo lo "encarcela" y no tiene empatía, incluso no cuenta las emociones o sentimientos de esa otra persona. Esto hace que quien está cerca tienda a alejarse.

La soledad es algo muy común en su rutina, por lo que cualquier situación que implique conocer gente nueva le da mucha fiaca.