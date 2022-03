¿Tan corto el amor y tan largo el olvido?, no: éstos signos superan rápido una ruptura amorosa

Todas las personas atravesaron una ruptura amorosa en su vida. No es fácil y en muchos casos hay personas que sufren, o no saben dar vuelta la página, pero hay otros que rápidamente dejan atrás una relación que se termina.

Así que en esta nota te contamos cuáles son los signos que superan rápido a quienes le rompieron el corazón:

Sagitario

Se sentirán despedazados apenas se produce la ruptura, pero si ven que se les abre un mundo nuevo de posibilidades y las ventajas de la soltería comienzan una remontada. En sus momentos más deprimentes sacan fuerzas para avanzar en la vida. Deben seguir porque saben que siempre hay sorpresas y piensan que lo mejor está por venir.

Capricornio

Si termina una relación la pasa mal, pero no perderá el tiempo. Se centra en su presente y trabaja muy duro para seguir adelante. Es por eso que para evitar el dolor, no mira hacia atrás. Allí no está la solución y nada le gusta menos que regalarle el tiempo a quien no supo valorarlo. Solamente comparten su vida con quien ellos quieren y son demasiado exigentes si se trata de elegir.

Leo

Orgulloso, se sentirá muy herido luego de una ruptura sentimental. Pero justamente ese orgullo será el motor que lo impulse a seguir adelante sin tiempo para lamentarse. En muy poco tiempo salen a vivir su soltería y se divierte a más no poder. Se dará cuenta que no tiene a quién darle explicaciones y se dejará sorprender por las diferentes situaciones. Jamás los verás llorar.

Acuario

En principio creen que será muy difícil dar vuelta la página, pero casi sin darse cuenta siguen adelante con su vida y, al poco tiempo, rehacen su vida amorosa y empiezan a reconstruirla. Aman vivir aventuras. Disfrutan la vida en pareja, pero también son muy independientes y saben que su felicidad no depende de nada ni de nadie más que de ellos.

Géminis

Leales y apegados en sus relaciones. Pero cuando se termina, no pierden tiempo para recuperar el tiempo invertido, y por eso probarán cosas nuevas sin remordimientos. Son un poco irresponsables y por eso se enamoran en poco tiempo. Si un geminiano termina una relación con vos y crees en una segunda oportunidad, ojo, no te demores demasiado.