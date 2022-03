Dicen que la casa es el reflejo de las personas: conocé al signo... ¡que detesta limpiar!

Hay un viejo refrán que dice que la casa en la que uno habita es el reflejo de lo que uno es como persona. En el horóscopo de esta jornada veremos cuáles son los signos que detestan limpiar, aquellas personas que no les interesa tener los platos o la ropa sucia, desordenada, y las cosas tiradas por cualquier ambiente.

Piscis

Ellas suelen ser muy desordenadas e incluso no les importa que la ropa mugrienta esté tirada en algún sector de la casa, porque para ellos no es una prioridad la limpieza y por ende le inventan mil excusas con tal de no agarrar un plumero. Pueden ser hasta acumuladores compulsivos e incluso dejarte la tapa del inodoro levantada, y objetos rotos por doquier. De hacer la cama ni hablar y no tienen el más mínimo problema con dejar las cosas fuera de lugar ya en su desorden saben dónde está cada cosa.

Aries

Es el segundo signo de quienes más detestan limpiar su hogar. En este caso si bien les cuesta mucho un aseo, no toleran vivir en espacios que están sucios. Así que allí es cuando sacan el temperamento a flote y le ponen primera al modo aspiradora.

Pero ojo, para enfrentarse a su propio desastre le piden a su pareja o persona con la que conviven que lo haga y deje todo impecable. O contrata a alguien para que haga las tareas domésticas por él. Ellos se las ingeniarán para que alguien haga sus tareas.