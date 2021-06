Tormentas de facha: estos signos son los auténticos 'rompecorazones'

Hay personas que son irresistibles sin la necesidad de tener que hacer algo grandioso para llamar la atención.

Y muchas veces, aún sin darse cuenta, pueden llegar a romper el corazón de los demás.

Escorpio

Expertos y expertas en el arte del romanticismo. Se muestran fieles, leales y muy transparentes frente a sus parejas, pero lo que no revelan es lo que da más miedo. Rompen corazones sin misericordia, en el momento menos indicado comienza a perder interés, a demostrar fastidio, y se vuelve insoportable. Jamás terminarán sus relaciones afectivas, por el contrario, siempre esperan que la otra persona tome decisiones para que toda la culpa recaiga sobre ella.

Capricornio

Con este signo zodiacal nunca se tienen certezas de sus sentimientos, porque creen que siempre actúan con lógica en las decisiones que toman. No son malintencionados, lo que pasa es que no sienten que sus actos marquen el camino de su vida sentimental. Aunque son cariñosos, y muy detallistas siempre están prevenidos y analizan todo lo que ocurre en su entorno, creando una capa de protección que les impide abrirse del todo. Estos comportamientos hacen que sus parejas terminen aburriéndose, y con el corazón en mil pedazos, a pesar de estar enamorados.

Aries

No tienen problema con decir de frente que van por un camino opuesto al de la persona que esté interesado en ellos y ellas. Aunque se “esmera” con sus comportamientos en demostrar que no quiere compromisos y que ama su soledad, sus señales parecen ser equívocas porque todos terminan cayendo a sus pies. No es su culpa definitivamente, pero eso no lo deja bien librado a la hora de romper corazones.