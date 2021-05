Hagan lo que hagan, estos signos se salen siempre con la suya

Aries

Cuando se siente intimidado por alguien, el ario no se lo dejará saber. Ciertamente tomará la seguridad de donde pueda y luchará, demostrando que es más fuerte y midiendo sus pasos para que parezca que no se esfuerza por ello. Sin embargo, tu pareja sin duda notará y sufrirá las consecuencias de tu complejo de querer ser el mejor y el primero en la historia.

Géminis

El Géminis logra aguantar la ola e intentará fingir que no le importa, mostrando su lado más extrovertido o distante. Ciertamente se sentirá inseguro por dentro, pero tratará de demostrarle a su pareja solo después de que todo haya terminado, que al final es quien realmente importa.

Capricornio

Los capricornianos se sienten intimidados, pero esto también les da una sensación de seguridad para intimidarlos. Puedes participar en competencias con quienes te desafíen, pero lo harás como si no te hubieras tomado las cosas personalmente. En la relación, puede transmitir desprecio por la situación, pero luego peleará, sobre todo si la pareja eligió un bando y no era el suyo.

Sagitario

Puede que no lo parezca, pero Sagitario se deja intimidar fácilmente. Sin embargo, se aferra al coraje y no deja que eso se interponga en su camino para tratar de destacar. Cuando te sientes disminuido, sobre todo intelectualmente, te mantienes firme, pero entonces dejarás muy claro que no estás obligado a aguantarlo. Si siente que no encaja en el grupo de amigos de su pareja, por ejemplo, hará todo lo posible para no involucrarse más.