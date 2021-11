"Pedían ayuda a los gritos": cuatro hermanitos murieron en un voraz incendio en su casa

En Buenos Aires cuatro hermanitos de entre 8 y 16 años perdieron la vida como consecuencia de un feroz incendio en su casa. Mientras la familia busca sobreponerse al trágico episodio, las autoridades investigan las causas.

El hecho ocurrió en una vivienda del partido de Berazategui. Allí hubo una explosión, y el fuego se propagó rápidamente por el lugar. Hugo, el tío de las víctimas, dijo que "todos estaban en la plata alta de la vivienda. Yo creo que los agarró durmiendo".

Además indicó que los padres de los menores estaban en la parte trasera del inmueble cuando se dieron cuenta del fuego, que se habría originado por un cortocircuito. Y no lograron rescatar a los hijos. “Todo fue muy rápido. Llegué a escucharlos pedir auxilio a los gritos. Todavía lo tengo en la mente y no sé cuándo se me va a poder borrar”, dijo.

Poco después, personal de bomberos de Berazategui arribó al lugar y tras extinguir las llamas, constató el deceso de los cuatro menores. El caso es investigado por personal policial y de la fiscalía en turno del Departamento Judicial de Quilmes.

(Fuente: Crónica)