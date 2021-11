Paranormal: visitaba la tumba de su hermanito y mirá lo que pasó con la tierra

Dicen que las personas que fallecen tienen formas en que se comunican con sus seres queridos. Y el espíritu de un niño parece que encontró la forma de acercarse a su hermana, pero un tanto terrorífica. De acuerdo al relato de una mujer tucumana, cuando estaba frente a la tumba la tierra comenzó a moverse, como un episodio paranormal.

El escenario fue el cementerio municipal el Cochuchal. Conforme a su relato y a lo que quedó registrado en la filmación, "la tierra de la tumba se destapó y se volvió a cerrar".

La protagonista de la secuencia sobre natural es Alejandra Gómez, quien compartió en el grupo de Facebook llamado "Tucumán Paranormal", un espacio donde habitantes de toda la provincia dan a conocer sus experiencias fantasmagóricas acompañadas por fotos y videos.

"Esto me pasó en el cementerio el Conchuchal. Fui a visitar la tumba mi hermanito, me senté en su tumba y agaché la cabeza, y vi de repente que se movía la tierra, se destapaba y se volvía a cerrar no tuve miedo solo me quedé impactada, le hice ver a otro señor que estaba ahí", escribió la mujer.

(Fuente: Vox Populi)