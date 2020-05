Si no les duele no sirve: estos signos son los masocas del amor

Cáncer

Este signo tiende a idealizar a su pareja y no la baja de su pedestal pese a que ya no es como la conocieron. Tratarán lo más posible de mantenerla a su lado por el temor de sufrir una decepción amorosa y quedarse solos. En lo más profundo de su corazón sabrán que están haciendo mal y pensarán en abandonarla, pero no lo harán a menos que alguien les abra los ojos.

Sagitario

Los Sagitario no se enamoran tan fácil, pero cuando lo hacen les cuesta abandonar a su compañero o compañera a pesar de los dolores de cabeza que les ocasione. Ante los demás intentarán demostrar que todo está bien y que solo es un pequeño mal momento en la relación, pero ellos saben en lo profundo que se trata de algo tormentoso.

Acuario

Si caen en la zona de confort corren el riesgo de mantenerse en esa relación a pesar de que no haya amor y no sean felices. Quizá no tengan la respuesta de por qué siguen con él o ella, pero lo harán porque no se ven con otra persona y menos si ellos son los que mandan en la relación.