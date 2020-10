La marcha va por dentro: estos signos sufren en silencio

Acuario

Mantienen una personalidad muy flexible, pueden adecuarse a cualquier situación que se presente en su relación. Además son extrovertidos, sonrientes, seguros de sí mismos, pero esto no es más que una máscara. Ellos prefieren guardar silencio si tienen una duda aunque esta no tenga tanto fundamento. Sufren porque se ponen a imaginar cosas que pudieran estar pasando. No es de los que enfrentan a su pareja para despejar sus dudas.

Cáncer

Tienen una personalidad sensible, siempre están viendo la manera de ayudar a sus parejas; además son protectores, se sienten siempre con la responsabilidad de cuidar a quienes quiere. Siempre están preocupados, sobre la comida, los gastos de la casa, el dinero que gana. Se la pasan pensando siempre negativamente pero es porque le preocupa todo. Para ellos siempre la familia, sus amigos y una pareja están antes que ellos.

Escorpio

Son extrovertidos, se convierten en verdaderas amenazas cuando alguien les ataca y se defienden con todo, sobre todo si se trata de su familia. Sufren mucho porque son demasiado sinceros, directos y los que considera amigos, estos muchas veces se molestan con ellos. Además son honestos con sus sentimientos, pero eso les provoca estar a veces triste, meditando mucho sobre sus decisiones y de vez en cuando pensando en trabajar mucho en dominar sus reacciones.