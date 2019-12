¡Alegrate!, ¿o no? Estos signos llegarán a la Navidad solterites

Sabemos que esta temporada es perfecta para encontrar pareja, pero según apuntan los astros, hay tres signos del zodiaco que no podrán abandonar la soltería y pasarán estas fiestas navideñas en completa soledad, acompáñanos a descubrir de quienes se trata.

En Navidad el ambiente es simplemente mágico, las películas navideñas con toques de romance inundan la televisión abierta y las plataformas de streaming, las personas aparentan estar más felices y te encuentras parejitas enamoradas por doquier, sin embargo, la historia no pinta igual para todos, y hay quienes tendrán que terminar solteros el año.

Géminis

Géminis, si hasta ahora no has podido conseguir pareja, lamentamos informarte que tu status no cambiará, al menos no en lo que queda de diciembre, pero no te desanimes, las cosas podrían ser diferentes en 2020.

Ahora bien, si actualmente te encuentras en una relación, es posible que comiences a notar ciertas cosas que ya no te gustan y será momento de meditar qué es lo que quieres hacer de tu vida. ¿Realmente te ves en un futuro con esa persona? Sin importar lo que decidas, recuerda que te tienes a ti misma y también necesitas tiempo para ti. Quiérete y mímate.

Escorpio

Escorpio, lamentamos informarte que tu relación va en picada, sabemos que ya lo sabes, pero simplemente has optado por ignorar las señales. ¡No le tengas miedo a la soltería! Es el momento ideal para comenzar el año desde cero y enfocarte en ti misma. Aprovecha la soledad y descubre que no tener pareja no es tan malo como parece.

Piscis

Sabemos que después de varios meses soltera sientes que te ‘urge’ estar con alguien, pero tranquila, canaliza todo ese amor y enfócate en ti misma. Todo llega a su tiempo, así que mejor ocúpate y no te obsesiones con la idea de encontrar novio. No te desesperes y espera con paciencia, porque grandes cosas se avecinan este 2020.