Falleció Mateo, el bebé que movilizó a todo el país con su díficil enfermedad

Mateo es el bebé que parecía Atrofia Muscular Espinal (AME) y no conseguía el dinero suficiente para pagar una droga llamada Spinraza, una medicación especifica que es muy rara en el mundo y servía para su tratamiento. Su lucha había conmocionado a la provincia de Córdoba, de donde era oriundo, y había puesto en jaque las dificultades del sistema de salud nacional que no llegaron a habilitar en su momento el pedido de Mateo. Ahora, la noticia de ultimo momento confirma su deceso y el profundo dolor de la familia.

"Hoy me dejaste un vacío muy grande en mi corazón, hijo te me fuiste al cielo, tu abuelo te está recibiendo en sus brazos. Sólo me queda desirte que te voy amar toda la vida, porque fuiste mi gran guerrero", escribió su familia.

Los casos de atrofia muscular espinal y los dramas que viven quienes la padecen siguen conmocionando a Córdoba. Entre las familias que luchan porque el Estado nacional les dé acceso al medicamento clave, dos papás y su pequeño hijo atravesaron una situación especialmente dramática.

Mateo Piccinini tenía seis meses y estba internado en terapia intensiva en el Hospital Misericordia. El pasado viernes tuvieron que sedarlo y su supervivencia corría serio riesgo si no llega el remedio Spinraza. Éste fue aprobado meses atrás y sobran pruebas de la mejor calidad de vida que le da a quienes lo reciben, pero en Argentina cuesta miles de dólares y es casi inaccesible. Finalmente el niño falleció.