Lo denunció por violencia de género y él abusó de su hijita de 3 años

Un hombre, de 29 años, quien tiene antecedentes por cometer violencia de género, fue acusado de abusar sexualmente de su hijita de 3 en su casa situada en la localidad bonaerense de José León Suárez. Pese a que se realizaron las denuncias ante la Justicia, el sujeto continúa en libertad. Su ex pareja, y madre de la nena, pide ayuda desesperada.

Los tremendos abusos fueron cometidos en la vivienda del acusado, situada en la calle Frías al 8200, durante los días que la madre de la menor le permitía a su ex pareja ver a la pequeña. "Mi nena volvió llorando de la casa de su padre y noté comportamientos muy extraños de su parte. Cuando la indagué, reveló el calvario al que la sometió su papá", contó a Crónica Sabrina Marotta, su madre.

"Papá me bajó el pantalón, me dio un beso en la cola y me chupó la pochola. Me saca la ropa para mirarme y me agarra de la boca. Yo no hice nada, yo me porté bien, solo quería comer chocolate", reveló la menor ante su madre y su tía. De inmediato, su mamá la llevó a realizarse estudios y realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer de San Martín.

Según relató la madre de la nena, la mujer estuvo en pareja con el acusado durante tres años y medio y, luego de ser víctima de violencia en reiteradas ocasiones, decidió separarse. Sin embargo, la interrupción de la relación no logró cesar con estos sucesos ya que el hombre aprovechaba los momentos en los que iba a buscar a su hija para atacarla.

"Cada vez que venía a buscar a su hija, manifestaba que quería volver conmigo. Cuando yo le decía que no, él perdía el control, se enojaba y comenzaba a agredirme. Algunas veces, eran solo insultos. Otras, me llevaba de golpes y me revoleaba cosas. Me acusaba de haber formado una relación con otra persona y se volvía loco. Me animé a denunciarlo pero no sirvió de nada, la Justicia nunca actuó. Ahora, abusó de mi hija. Esto se pudo haber evitado", manifestó .

Agregó: "Siempre tuve pruebas. Tengo fotos que muestran los golpes y los mensajes de texto en los que me amenazaba de muerte. Me hablaba por ese medio porque me cansé de bloquearlo de todos lados. A él no le importa nada, ni su propia hija. Después de saber lo que le hizo a mi nena, no volví a hablar con él. Sin embargo, nunca sé cuando va a ser la próxima vez que va a aparecer y temo por nuestras vidas".

En los mensajes que el acusado le envió, se lee cómo la amenazó de muerte: "Listo, no me atiendas. Quería hablar con mi hija nada más. Seguí garch..., que te vaya bien. Te crees piola pedazo de p..., ya vas a ver, te voy a c... matando, te lo juro, esto no te lo perdono. Yo no me voy a ensuciar las manos por una c... como la tuya, conmigo te re confundiste, vas a ver, se te va a pudrir todo".

"Esta semana mejor que ni duermas en tu casa porque esta vez si te juro que saco el fierro y te c... matando, de frente mal. Así como me pidió tu hija, por p.. de mierda, te pensas que no sé que estas con otro, f... Mierda te voy a hacer, de frente mal, . vos lo sabés muy bien", continuó.

Pese a que realizó la denuncia, la Justicia todavía no aplicó la restricción perimetral que solicitó. "Me dicen que tengo que seguir esperando y no hacen nada. Mi hija quedó con un daño psicológico de por vida y ya no sé que hacer para alejar a este hombre. No podemos vivir en paz, la situación empeora cada vez más y no recibimos ningún tipo de ayuda. Estoy desesperada", concluyó.

Fuente: Crónica