Reaccionan mal por cualquier cosa: estos son los signos más agresivos

Aries

A pesar de su carácter naturalmente pacífico, es uno de los signos más peligrosos si los llevas al extremo. Con ellos se cumple aquel refrán de "Del agua mansa, líbrame Dios, que de la brava me libro yo". Para el trabajo y cualquier actividad que emprenda sí que desatan su agresividad en forma de iniciativa desbordada y contagiosa.

Tauro

Son personas extremadamente tranquilas, dejadas dirían algunos pero en realidad, cuando a Tauro algún asunto empieza a molestarle se les puede ver en actitud similar al toro que mueve sus patas y levanta polvo mostrando irritación, hay que tener cuidado porque Tauro es un poco impredecible cuando se le lleva a los extremos, en líneas generales no son precisamente agresivos.

Géminis

En algunos temas, tienen una iniciativa relampagueante que, sin duda, clasifica, como algo agresivo, en el amor, por ejemplo, Géminis siente algo intenso por alguien y hará todo, absolutamente todo lo posible porque el asunto se de por completo, sin temor a equivocarse, a salir lastimado, Géminis solo sabe luchar por lo que quiere con todo lo que tiene.

Cáncer

Es fácilmente irritable, pero Cáncer no responde a una agresión con otra, en realidad es tranquilo al extremo de irse a pensar solo, alejarse de la gente y ponerse un caparazón para que nadie le moleste, no es debilidad, es que no le gusta caer en discusiones o perder tiempo en una disputa innecesaria, por más molesto que esté en el momento.

Leo

Poco agresivos en casi todo en la vida menos al momento de imponer o lograr que se apliquen sus ideas, cuando Leo presenta un proyecto o una idea es porque se ha pensado muy los pros y los contras, las posibilidades de éxito o fracaso al aplicarla, por eso defenderá con garra sus iniciativas.

Virgo

No presentan agresividad en casi ningún momento de sus vidas, como mucho pueden llegar a agredir verbalmente a alguien si sienten que han estado jugando con ellos, son prácticamente los únicos momentos donde podremos ver una actitud relativamente agresiva en Virgo.

Libra

Tal cual lo expresa su signo, son bastante controlados, incluso cuando saben que tienen la razón pero no les hacen caso, tratan al extremo de razonar con la otra persona mostrando lo mejor y más claro de su argumento o propuesta, es excepcional lograr ver a un Libra actuando de forma agresiva.

Escorpio

Es uno de los signos más peligrosos, Escorpio tiene una curiosa y temible costumbre, a la callada analiza a cada persona con quien se relaciona y sin que nadie lo note, sabrán los puntos débiles de todos y ojo, no temen usarlos cuando así lo consideren necesario, son arrolladores en sus ofensivas y en el amor, no es muy distinta la cosa, su porcentaje de éxito en el enamoramiento es muy alto, analizan a la otra persona y cuando se lanzan al ataque, van con un plan A, plan B, C....

Sagitario

Extremadamente diplomáticos, esto los aleja mucho de llegar a ser agresivos, incluso cuando siente que le están ofendiendo y sobre todo si piensa que la persona busca sacarle de sus casillas, Sagitario responderá con una sonrisa y se retirará, aunque sin duda pensará en como poner las cosas en su lugar, no será con una reacción agresiva como lo intente.

Capricornio

Se enojan rápido y son verdaderamente temibles, no tanto por su fuerza como porque no conocen límites cuando se lanzan a la contraofensiva. Pueden ser fríos y calculadores, así que si los has lastimado, ten cuidado, ahora mismo podrían estar planeando su venganza.

Acuario

Extremadamente prudentes, trabajan mucho con el factor mental, por ello cuesta verlos actuando por impulso, en el extremo de los extremos se retirarán a pensar las cosas, no les gusta caer en la violencia verbal, odian los gritos, pero por otras vías, como mensajes de texto - WhatsApp, no dudarán en cantártelas crudas si consideran que así lo mereces.

Piscis

La gente de Piscis se pasea de un extremo a otro y nunca tendrás certeza de su reacción hasta que ocurra. Pueden ser extremadamente pasivos como pueden explotar de repente y mandar todo lejos. En las relaciones, Piscis es de quienes espera, aguanta, hace solo leves comentarios pero cuando no da más, se acaba todo. Sin tregua, sin explicaciones y sin docenas de charlas para "arreglar las cosas", cuando dicen que se acaba, se acaba.