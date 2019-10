Hora de hacerse fuerte: tres signos vivirán situaciones complicadas los próximos días

No todo estará en orden para algunos signos del zodiaco.

Aries

Anímate, Aries. Esto también pasará como todo lo demás. La temporada de Libra pone de relieve sus alianzas comprometidas, que, como saben, necesitan trabajo, y la temporada de Escorpio está mejorando las cosas. Mercurio y Venus activarán su sensual octava casa de sexo, deuda y uniones íntimas a principios de mes, y esto hará que la pelota ruede al instante.

Las conversaciones que has querido tener, especialmente las relacionadas con temas tabú, probablemente resurgirán durante este tiempo. Las estaciones de Plutón también se dirigen a través de su décima casa de autoridad este mes. No hay nada de malo en hacerse cargo, siempre y cuando no esperes que otros sigan todos tus movimientos.

Leo

La temporada de Escorpio es un momento para retirarte a su lugar seguro. Sin embargo, antes de entrar en eso, déjenme hablar sobre el estacionamiento directo de Plutón a través de su sexta casa de salud y diligencia debida como informa Nueva Mujer.

Asumir la responsabilidad de tus acciones es prioritario.Ha sido mucho trabajo para ti, pero mira todo lo que has logrado hasta ahora, Leo. Sin embargo, este es un buen momento para descansar y, si lo desea, trabajar en las relaciones que tiene con los miembros de su familia. #Solo digo

Sagitario

Recuerda quién eres, Sagitario. Las estaciones de Plutón se dirigen directamente a través de su segunda casa de valores y autoestima el 3 de octubre, lo que significa que, si ha estado haciendo el trabajo estos últimos cinco meses, es probable que se lo recompense durante este tiempo. Los planetas son los verdaderos guardianes de la galaxia, y nos envían sus bendiciones cuando menos lo esperan. Sin embargo, a pesar de todo el trabajo colaborativo que ha estado haciendo desde que comenzó la temporada de Libra, es importante no dejar que sus inseguridades se apoderen de usted.

Fuente: Aire de Santa Fe