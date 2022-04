Están en otro nivel: cuáles son los signos que tienen poderes psíquicos

1. Piscis (19 de febrero - 20 de marzo):

La mayoría de los Piscis ni siquiera el poder psíquico que tienen.

Piensan que todo se resume a su increíble sentido de la intuición que es algo que todo el mundo tiene, pero no es así. Por suerte, confían en su intuición a la hora de tomar decisiones. Siempre saben cuándo algo bueno o malo está por suceder y además puedes concluir historias de personas que no habían conocido antes.

Son muy compasivos, lo cual es un buen rasgo para alguien que puede ver las posibles cosas malas antes que los demás.

2. Cáncer (21 de junio - 22 de julio):

Las habilidades psíquicas de Cáncer están mucho más relacionadas con el sentimiento. Por ejemplo, pueden sentir cuando alguien está molesto, incluso si esa persona parece estar tranquila. Si Cáncer siente que un acuerdo de negocios está mal o sospecha que alguien no está diciendo la verdad, puede sentirlo en su interior.

Tienen mucha empatía, lo que ayuda a desencadenar con mayor rapidez sus habilidades psíquicas. Son muy sensibles a las vibraciones del entorno, especialmente cuando escuchan música, y esto sin duda los convierte en uno de los signos del zodiaco más psíquicos.

De hecho, son excelentes psíquicos porque son buenos para ayudar tanto a los vivos a lidiar con sus emociones y en el caso de las almas, pueden sentirlas y trabajar en temas relacionados.

3. Libra (23 de septiembre - 22 de octubre):

Los Libra simplemente no quieren creer que tienen alguna habilidad psíquica, pero eso no significa que no las tengan.

Su intuición está más ligada a lo que le pasa a otras personas. En el caso personal puede que no lo tengan en claro, pero los deja vu siempre están presentes., al igual que las premoniciones.

Como no aceptan el poder psíquico que tienen, suelen reemplazar esa teoría por el simple hecho de hacer una suposición afortunada. Sin embargo, cuando uno hace una suposición afortunada tras otra, está más allá de la suerte; es algo psíquico.

Desafortunadamente, Libra es demasiado perezoso para perseguir realmente el perfeccionamiento de sus habilidades psíquicas, que, según ellos, no tienen de todos modos.

4. Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre):

De todos los signos del zodiaco, los Escorpio son los que más se acercan a poder leer la mente de las personas.

No es solo que puedan saber lo que estás pensando, también parecen tener la capacidad de saber lo que estás ocultando. Es irónico porque ellos mismos tienden a ser muy reservados y misteriosos.

Odian a los mentirosos y esa podría ser la razón por la que siempre pueden oler la verdad. La información que recopilan psíquicamente, la usan para manipular y controlar a otros.

Tal vez no confíen en otras personas porque han visto su lado oscuro, que puede ser tan perturbador como el suyo propio.

5. Géminis (21 de mayo - 20 de junio):

Los Géminis tienen un poder psíquico muy especial llamado bilocación, y esa es la capacidad de estar en más de un lugar a la vez.

Y no es que estén físicamente en dos lugares, sino que solo ocurre en el ámbito mental, como estar ocupado en una cosa pero pensando en otra, o en sueños en los que tu cuerpo físico permanece en tu cama mientras eres una presencia fantasmal en otro lugar.

Pero ojo que el estar físicamente en dos lugares sí es posible pero son pocas las personas que pueden lograrlo. Estar en un lugar y la gente jura que te vio en otro lado.