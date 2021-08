Una novia "muy toxi": mirá la insólita foto que le pidió a su pareja porque no le creía donde estaba

La actitud "tóxica" de una joven se viralizó en las últimas horas en Twitter. La muchacha le pidió a su pareja una insólita foto porque no creía que estaba con sus amigos y eso hizo estallar las redes con todo tipo de comentarios.

Todo parece indicar que la novia quería una videollamada, pero él le dijo que no por el Wifi y estaba usando sus fatos móviles. Pero no conforme con la respuesta, ella le preguntó por su paradero y le contestó: "eso porque no estás en tu casa".

"¿A dónde voy a estar?", le dijo rápidamente el chico. Pero como desconfiaba de lo que le decía, le pidió que le mandara una foto sumamente particular.

"A ver, sacate una foto con tu almohada", y el joven le hizo caso. Le envió una imagen cumpliendo con su insólito pedido.

En la captura que compartió no se alcanzaba a ver la imagen completa, pero la chica debe haber visto algo que la hizo dudar. Inmediatamente le consultó: "¿Con quién estás?". "Un amigo", afirmó.

Pero la desconfianza ya estaba instalada. "Eh. ¿Qué amigo? A ver. Pasame una foto de tu amigo abrazando una almohada". Ante esto, y para evitar más problemas, decidió cumplir con su deseo y le mandó la foto.

En la graciosa imagen se lo ve al novio en cuestión mordiéndose el labio y a su amigo abrazando la almohada y posando para la cámara.

El tuit se viralizó en las últimas horas, con todo tipo de comentarios por la actitud de la muchacha.

(Fuente: Crónica)