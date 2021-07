Biden pidió que se pague a los que se vacunen contra el coronavirus: mirá cuánto es el importe

La variante Delta de coronavirus está campando a sus anchas por Estados Unidos y eso ha llevado a que el presidente Joe Biden decida pagar para que población se vacune.

Según informaron fuentes estadounidense, el máximo mandatario abonará 100 dólares a cada persona que decida inocularse contra el covid-19.

"El presidente está pidiendo a los gobiernos estatales, territoriales y locales que proporcionen pagos de 100 dólares por cada estadounidense recién vacunado, como un incentivo adicional para aumentar las tasa de vacunación", se ha informado desde el el Departamento del Tesoro, según la agencia Europa Press.

Consideran desde el Tesoro: "A lo largo de los esfuerzos de Estados Unidos en relación al plan de vacunación, hemos visto que los incentivos económicos sirven como factor de motivación para que algunas personas se vacunen".

Para solventar tal iniciativa, se cuenta con un plan de ayuda de, nada menos, 350.000 millones de dólares que serán enviados desde el gobierno central a los estatales y locales.

A su vez, el presidente tomó la decisión de obligar a todos los empelados federales a que se vacunen.

Naturalmente, las medidas se dan por el aumento en las hospitalizaciones y también las muertes por covid-19 en Estados Unidos.

Un dato muy revelador: la gran mayoría de los pacientes con casos graves de covid-19 no están vacunados.

Dijo Joe Biden: "Esta es una tragedia estadounidense. La gente muere -y morirá- y no tiene que morir. Si estás ahí sin vacunarte, no tienes que morir. Lean las noticias. Vean las historias de pacientes no vacunados en los hospitales, mientras están acostados en la cama muriendo de covid-19. Entonces, preguntan 'Doc, ¿puedo ponerme la vacuna?'. Y los médicos sólo pueden decir: 'Lo siento, es demasiado tarde'".