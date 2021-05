Influencers fueron a comprar con tapabocas pintados y terminaron muy mal: que pasó

Dos influencers entraron a comprar en un supermercado de Bali, Indonesia, con la cara pintada, pero pese a que ellos les pareció gracioso, ahora podrían ser deportados.

Se trata de Josh Paler Lin, nacido en Taiwán, y Leia Se, identificada por los medios locales como rusa, que intentaron ingresar a un comercio sin tapabocas, y el hombre de seguridad les denegó el acceso.

Tras la negativa, ambos regresaron a su auto y decidieron pintar la cara de Leia, como si estuviera utilizando una mascarilla y regresaron a la entrada del lugar, donde finalmente pudieron acceder.

Paler y Leia, al entrar al supermercado, grabaron un video, el cual subieron a sus redes sociales. Allí se los puede ver caminando por los pasillos del establecimiento con el falso barbijo, “¡Nadie se percató!. No puedo creer que esto funcione”, dijo Lin tras haber burlado la seguridad del lugar y no respetar las medidas sanitarias.

Luego de que el video se volviera viral y provocara una oleada de comentarios negativos, las autoridades locales se hicieron eco del hecho y confiscaron los pasaportes a los influencers.

Dewa Nyoman Rai Dharmadi, jefe de la policía de la isla indonesia, dijo que planeaba emitir una carta recomendando la deportación porque las acciones de los ‘influenciadores’ no solo suponen una violación de las reglas, sino que también “provocan deliberadamente en público” y por ello le parece apropiado “sancionarlos más severamente”, según detalló el portal de Indonesia Coconuts Bali.

Luego de este repudio, ambos protagonistas se vieron en la necesidad de publicar una disculpa por medio de sus redes sociales.

“La intención de hacer este video no fue en absoluto faltar el respeto o invitar a no usar mascarilla. Hice el video para entretener a la gente porque soy creador de contenido; sin embargo, no me di cuenta de que lo que hice podría generar muchos comentarios negativos y muchas preocupaciones. Queremos pedir disculpas por lo que hicimos y prometemos no volver a hacerlo”, dijo Lin en sus disculpas públicas.

(Fuente: TN)