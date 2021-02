Que no te lo cuenten: conocé cuál es el "oscuro secreto" de cada signo

Conocé el oscuro secreto de cada signo



1. Aries no soporta que las cosas no salgan a su manera.

Aries es bien conocido por ser necio y testarudo, además de no ser muy felices cuando alguien les da órdenes. Cuando no les salen las cosas como desean; como resultado, se ponen malas y pueden hacer berrinches como un niño chiquito al que no le cumplen los caprichos.

2. Tauro es más materialista de lo que parece.

Suelen tener rachas muy materialistas. Son criaturas de comodidad, y suelen derrochar en cosas que no necesitan. Los Tauro son muy confiables para pedirles consejos, pero no tanto para pedirles ayuda en cómo administrar el dinero.

3. Géminis juzga el libro por su portada.

Frecuentemente juzgan a las personas por la primera impresión que les dan, sin buscar muy profundo; sus opiniones pueden estar muy equivocadas la gran parte del tiempo, lo que puede dejar a las personas algo confundidas o molestas.

4. Cáncer gusta de algo de autocompasión de vez en cuando.

Ellos pueden ser muy sensibles y tomarlo muy mal cuando alguien los ofende o los molesta. Esto lleva a una gran fiesta de autocompasión que va mucho más allá de lo soportable por las personas en su entorno. Los Cáncer pueden aparentar estabilidad emocional, cuando en realidad por dentro son todo lo contrario.

5. Leo necesita alimentar su ego constantemente.

Son ostentosos y encantadores, y aman ser el centro de atención. Sin embargo, ellos necesitan estar alimentando su ego constantemente con muchos halagos y cumplidos. Si criticas a un Leo, lo más probable es que lo tomen mal y te terminen sacando de sus vidas.

6. Virgo siempre está luchando contra sus demonios internos.

Mientras ellos aparentan tener todo siempre en orden, las formas meticulosas que tiene Virgo es el desencadenante de su intensa autocrítica. Ellos están constantemente luchando contra sus demonios internos mientras muestran tener una vida ideal.

7. Libra es una persona muy fácil de convencer.

Este signo quiere que toda la gente siempre se lleve bien; esto significa que siempre están dispuestos a complacer a todo el mundo. Desafortunadamente, mucha gente toma ventaja de esto y se aprovecha de las buenas intenciones de Libra, por lo que suelen tener muchos problemas respecto a esto.

8. Escorpio es más suspicaz y celoso de lo que aparenta.

Ellos siempre mantienen su privacidad al extremo y esconden sus emociones celosamente del resto de las personas. Como los Escorpio son mucho de esconder cosas, ellos asumen que las demás personas también esconden cosas, por lo que pueden ser extremadamente desconfiados de cualquier persona.

9. Sagitario no es tan libre como aparenta.

Son conocidos por su espíritu aventurero y es una reputación que mantienen cerca de su corazón. Si alguien les cuestiona sobre sus ideales o les muestran evidencia contraria a sus creencias, se pueden volver dogmáticos y desdeñosos. Si cree estar en lo correcto, será muy difícil que vean las cosas desde otra perspectiva.

10. Capricornio es más emocional de lo que aparentan.

Son conocidos por ser personas muy responsables y bien encaminadas. Debido a su personalidad práctica, pueden parecer poco emocionales a aquellos que no los conocen bien, y aunque están bien entrenados en el desapego, en realidad son gente muy emocional y emotiva. Pueden convertirse en personas muy apasionadas en sus relaciones pero solamente si alguien rompe su frío exterior primero.

11. Acuario puede llegar a sentirse como un intruso.

Se pueden volver ambiciosos cuando crean un cambio político y social, y tienden a tener grandes ideas. Debido a esto, Acuario a veces suele sentirse como un intruso; la gente puede encontrar difícil entender los pensamientos complejos de Acuario, lo que los puede hacer sentir aislados y desapegados del resto.

12. Piscis está aterrado con el compromiso.

Es soñador y fantasioso; pueden perderse en la fantasía y por ello temen al compromiso en el mundo real. Están aterrados de que su realidad no llegue al nivel de sus fantasías, así que independientemente de ser un signo muy emocional, pueden mantener su yo interno muy escondido del resto.



(Fuente: Contexto)