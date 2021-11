"El que mucho abarca, poco aprieta": ¿cuáles son los signos más "petarditos"?

La persona que está inquieta no tiene paz interior ni puede relajarse, ya que hay algo que le genera preocupación. Son grandes madrugadores porque sienten que no hay hora del día que les alcance para todo lo que deben hacer. Al estar inquieta, la persona no puede concentrarse en lo que está haciendo debido a que su atención y sus pensamientos están focalizados en otra cuestión.

Así que acá te contamos cuál es el signo más inquieto del zodíaco

Sagitario

Estos seres nacidos bajo un signo de fuego no conocen lo que es quedarse quietos en un sólo lugar. Ellos entienden muy bien que la vida es efímera y somos instantes. Ve la vida desde una perspectiva diferente al resto de lo signos del zodíaco, prefieren vivir al límite. No ven con buenos ojos las rutinas y cuando detectan que cayeron en una se irán, esto aplica a sus relaciones.

Acuario

En el segundo lugar. Es un signo de aire que además se caracteriza por ser uno de los más fríos del zodíaco. Aunque sean muy creativos, les cuesta mantenerse quietos o establecer un orden. La inquietud viene por el lado de las actividades, es fácil encontrarlos realizando una actividad. Ellos no tienen un minuto de paz.

Géminis

En el último lugar. Otro signo de aire que en general se caracteriza por ser uno de los más comunicativos del zodíaco y que más disfruta sentirse en libertad. Son muy volátiles. Si acude a una fiesta es muy raro verlo en un rincón sin hacer nada, saben cómo contagiar su alegría y buen humor al resto de los invitados. Para la convivencia son buenos compañeros.

(Fuente: Crónica)