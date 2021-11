Más vale trote que dure y no galope que canse: cuál es el signo menos romántico

En la vida hay personas que no les es fácil para nada expresar lo que sienten, por más que quien esté a su lado crea que no tienen sentimientos. Es que ellos no hallan palabras y simplemente son los menos romántico del zodíaco. Así que acá te vamos a contar cuál es el signo cero cariñoso, y de más está decir, que le cuesta mucho decir un "te quiero".

VIRGO, EN PRIMER LUGAR

Es el más perfeccionista y así es percibido como el más frío. Te dará besos, abrazos y mucho amor aunque solo hará en total intimidad, una demostración en público jamás será realizada. Si eres pareja de una persona de este signo no debes esperar jamás detalles en fechas especiales, ya que ellos prefieren sorprender.

CAPRICORNIO, EL OTRO SIGNO

Es uno de los más discretos, no es que no sea romántico si no que todo le da pudor y hasta sienten vergüenza por expresar sus sentimientos. Cuando alguien le llama la atención, hará todo lo que pueda para entregar su corazón, pero será el resultado de un gran esfuerzo tras haberse quitado la coraza.

(Fuente: Los Andes)