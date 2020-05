¡El peor plato!: sirvió un pájaro muerto y la echaron de Masterchef

Tremenda polémica se desató en el famoso concurso MasterChef España. Una de las participantes, Sarat, presentó un escandaloso plato al jurado que terminó con su eliminación del programa.

La joven, en una etapa crucial del reality, sirvió un pájaro muerto y se armó todo un escándalo. La muchacha se negó a desplumar y cocinar una perdiz que los jurados le habían dado, y la presentó así como estaba, con una salsa y tomates cherrys encima.

"Te voy a ser franco… Que me faltes al respeto a mí, que lo has hecho, a tus compañeros, que también lo has hecho, al programa, a las miles de personas que se han quedado fuera… Lo que le has hecho a este producto no tiene justificación alguna. Ni se te ocurra abrir la boca. Nos hemos equivocado terriblemente contigo…", le dijo uno de los jurados, Jordi Cruz.

A pesar de que esto le costó la expulsión ella aseguró que lo repetiría: "Si te digo la verdad, sí. Lo volvería hacer. No tenía ninguna posibilidad de salvarme. Yo dije: pues ya está. ¿Que me quieren joder aquí a tope concursantes, jurado y todos?... Digo: ahora se va a cagar la perra. ¿Qué me queréis ver aquí quitando plumas como una perra? No, no, no. Yo no me voy a poner aquí a arrancar plumas para darte a ti la satisfacción. ¿Qué queréis? ¿Que haga el pajarraco puteada ante todos? Pues toma. Pajarraco vivo pa'' ti. Y eso es lo que hice porque estaba enfadada. Muy enfadada".

