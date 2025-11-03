lunes 3 de noviembre 2025

El SMN emitió una alerta amarilla por zonda para este lunes: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la posible presencia de viento zonda durante la tarde de este lunes. Las ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h y afectar a distintas zonas de la provincia, generando baja humedad, aumento de temperatura y reducción de la visibilidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viento zonda.

Viento zonda.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la posible presencia de viento zonda durante la tarde de este lunes. Según el organismo, las ráfagas podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora, generando condiciones adversas en varias zonas de la provincia.

Las áreas afectadas incluyen la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, donde se prevé la ocurrencia de vientos con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas intensas que podrían superar ese rango.

El fenómeno podría provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad relativa, condiciones que suelen acompañar al viento Zonda y que pueden impactar en la salud y en las actividades diarias.

Ante este escenario, el SMN recomendó tomar precauciones, como asegurar objetos que puedan volarse, mantenerse alejado de árboles por el riesgo de caída de ramas y evitar estacionar vehículos debajo de ellos. También sugirió mantener los hogares cerrados de manera hermética, comunicarse con los organismos de emergencia en caso de ser necesario y tener preparada una mochila de emergencias con elementos básicos.

El organismo recordó que el fenómeno puede variar en intensidad con el paso de las horas y pidió mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico oficial durante toda la jornada.

