Video: Por mensaje, el presidente del Banco Nación se enteró que iba a ser reemplazado

Algunos cambios en el Gobierno de Alberto Fernández que se formalizaron ayer ya eran un rumor de pasillo, pero hubo otros que sorprendieron incluso a los propios protagonistas. Ese fue el caso de Eduardo Hecker, el ahora ex presidente de Banco Nación , quien de manera poco elegante se enteró que iba a ser reemplazado por Silvina Batakis .

Por medio de un mensaje de WhatsApp, Eduardo Hecker se enteraba que era desvinculado de la entidad bancaria que estaba representando. Entre la confusión, el desconcierto y la mirada de todos los que se encontraban en el acto, el ex titular del Banco Nación se dirigió hacia el escenario y dijo “esto sí que no estaba previsto para mí”. Así comenzó su breve discurso.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1553006430260793344 Así se enteró Eduardo Hecker, el ahora ex presidente de Banco Nación, que iba a ser reemplazado por Silvina Batakis en Catamarca. pic.twitter.com/67uPiJcdn3 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 29, 2022

“Estoy, la verdad… así son las cosas… el banco que hoy dejamos, o que me toca dejar a mí o que me deja a mí… en algunos de estos casilleros podría ubicarme… Este banco está mucho mejor que el que nos tocó recibir”, señaló en su alocución el actual ex presidente.

El momento y discurso de Eduardo Hecker al enterarse que había sido removido de su cargo

En medio de gestos de desilusión, Hecker finalizó su discurso y con él su gestión, para dar paso a Silvina Batakis. El cambio fue anunciado en un comunicado de la Casa de Gobierno: “El Presidente reconoce y agradece el compromiso que demostró al sumarse al Gabinete”, decía sobre Batakis, quien había llegado tras la salida de Martín Guzmán, designada el domingo 3 de julio.