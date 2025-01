Video: dos conductores quisieron coimear a una policía con $200 mil y todo quedó grabado

Sin embargo, el conductor no tenía la documentación completa y comenzó a sugerirles que la situación se podía “arreglar de otra manera”. “¿Podemos conversar?, ¿me puede ayudar, por favor? No tengo la tarjeta, ¿me puede ayudar para que no me retengan?”, insistió en un primer momento el hombre.

Ante los reiterados pedidos del conductor, una agente se acercó y le dijo que necesitaba que tuviera todos los papeles correspondientes para manejar el vehículo. Fue entonces cuando el hombre comenzó a explicar que había sido padre hacía poco y que parte de la documentación la tenía su esposa. “No la quiero ofender, pero tengo dinero en efectivo”, agregó.

Luego de que el hombre repitiera en varias oportunidades que quería “arreglar”, llegó una mujer, que sería familiar de él, en un segundo auto. Sin perder mucho tiempo, también comenzó a ofrecerle dinero a los agentes con un fajo de billetes en la mano. “Si queríamos podíamos arreglar algo. Ya tenemos ahí la ceremonia, el padre, todo. Son tres firmas, nomás, ¿qué podemos llegar a arreglar?”, manifestó.

“¿Ustedes qué quieren arreglar?”, sumó. “Yo tengo $200.000 acá porque me quiero ir ya”, agregó. En ese momento la policía le pidió el DNI y ella intentó dárselo junto con la plata.

Pese a la insistencia de ambos conductores, los efectivos no aceptaron el dinero y los dos terminaron deteniendo. Además, les secuestraron ambos vehículos y los celulares.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Camblong. Fue el propio ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quien dio a conocer la indignante situación. “Tras las rejas por querer coimear a la Policía de la Ciudad hoy, durante un control de tránsito a la altura de Huergo. Orgulloso de nuestros policías. Es con reglas claras. Es con orden”, escribió en sus redes.