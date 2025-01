Un juez de Catamarca fue grabado mientras llevaba a su hija en el baúl del auto

Tras viralizarse la grabación, el magistrado reconoció su error y asumió la responsabilidad en diversas declaraciones públicas. “Cometí un error”, admitió en diálogo con el medio local El Esquiú, y dio detalles acerca de cómo fue ese día. Explicó que al salir del trabajo se dirigió hasta un corralón a buscar materiales para una obra en su casa.

“Si bien es un tema de índole personal, que hace a mi responsabilidad o irresponsabilidad en este caso como padre, soy una persona pública y es mi obligación dar las explicaciones del caso, aunque me perjudique”, dijo, entonces prosiguió diciendo que su hija había llegado desde Tucumán por el día de Reyes y quiso acompañarlo.

image.png Juez Fabricio Gershani Quesada, titular del Juzgado Penal Juvenil de Catamarca

Al no haber lugar en el auto, debido a que había comprado telgopor para los aislamientos y una ventana, decidió plegar hacia atrás los asientos y colocarla en el espacio trasero del vehículo con el baúl entreabierto. “Ella se sentó ahí arriba, lo cual es irresponsabilidad mía porque mi nena viajaba sentada en este lugar, no en el baúl propiamente dicho”, argumentó.

Asimismo, pidió disculpas al personal policial, que también fue objeto de críticas por supuestamente haber permitido la infracción sin intervenir. “El personal actuó con comprensión y empatía, no con desaprensión. Me dejaron pasar porque me dirigía a mi casa, que queda cerca del puesto caminero”, aseguró, negando que haya existido cualquier tipo de abuso por su parte, debido a su cargo.

“Hoy estoy acá para pedir disculpas, especialmente al personal policial porque ha sido muy atacado en las redes sociales, como si hubieran hecho la vista gorda, y no es así”, señalando que fue un acto de comprensión de la situación, y no un acto de desaprensión.

Además de haber justificado la reacción del agente, Gershani Quesada indicó que tomó la decisión de informarle a los funcionarios del Gobierno provincial, cómo se habían dado los hechos. “Me hago cargo de esa situación, yo personalmente escribí a la ministra de Seguridad que su personal había cumplido con su protocolo, pero por una cuestión de empatía me habían dejado pasar”, destacó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1877776646243041635&partner=&hide_thread=false Un juez de Catamarca fue grabado mientras llevaba a su hija en el baúl del auto

El magistrado titular del Juzgado penal Juvenil de Catamarca aseguró que se había quedado sin espacio en el auto. “Cometí un error”, aseguró tras la viralización de las imágenes. pic.twitter.com/nebs2HNnUC — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 10, 2025

En su descargo en diálogo con Radio Valle Viejo, el magistrado reconoció que la decisión de transportar a su hija de ese modo fue un acto espontáneo que puso en peligro la integridad de la menor.

“Con el diario del lunes me doy cuenta de que podría haber hecho muchas otras cosas para evitar esto. Afortunadamente, no pasó nada, pero si hubiera ocurrido algo, me lamentaría el resto de mi vida”, reflexionó.

Finalmente, Gershani Quesada reiteró su pedido de disculpas, incluyendo a la madre de su hija, quien, según él, quedó profundamente afectada tras el incidente. “Se angustió de una manera increíble con todo esto y no está para recibir angustias”, confesó.

“El error es completamente mío, y me hago cargo de las consecuencias. Es un aprendizaje que como padre y juez no puedo ignorar”, concluyó.

Fuente: Infobae