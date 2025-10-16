Un banco subasta celulares iPhone 13, iPhone 15 y iPhone 15 Pro: cómo participar

El Banco Ciudad anunció una nueva subasta online de celulares Apple que se llevará a cabo en octubre de 2025 . En esta edición se destacan 17 iPhone de distintos modelos y colores, entre ellos los iPhone 13, iPhone 15 y iPhone 15 Pro , con precios base que van desde los $450.000 hasta los $600.000 .

Confirmación forense El cuerpo hallado en Neuquén es el de Azul Semeñenko, la mujer trans que estuvo un mes desaparecida

El horror continúa Prisión preventiva por 120 días para Pablo Laurta, quien se despachó con un grito desconcertante

La subasta, identificada como N° 3745 , se realizará el miércoles 23 de octubre , entre las 12:00 y las 14:50 , a través del sitio oficial subastas.bancociudad.com.ar. El evento se organiza en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y se desarrollará en modalidad completamente electrónica.

Cómo participar en la subasta online de iPhones del Banco Ciudad

Para formar parte de la subasta de iPhone del Banco Ciudad, los interesados deben registrarse previamente en la plataforma digital de la entidad. Pueden hacerlo como personas físicas o jurídicas, ingresando a subastas.bancociudad.com.ar.

image

Una vez completado el registro, cada participante deberá constituir una garantía del 10% del valor base de cada lote por el que desee ofertar. Este depósito debe realizarse con al menos 24 horas hábiles de anticipación a la fecha del remate.

Los 17 celulares iPhone estarán distribuidos en tres lotes y se subastarán en el estado en que se encuentran, en sus cajas originales con sello de seguridad.

Detalles y ubicación de los equipos

Los iPhone disponibles para la subasta se encuentran en Córdoba, en el domicilio Renault 2221, Barrio Santa Isabel, Primera Sección.

Los interesados pueden comunicarse para consultas sobre exhibición y entrega con:

La exhibición presencial se realizó los días 13 y 14 de octubre, entre las 9 y las 12 horas. Una vez retirados los artículos, no se aceptarán reclamos posteriores.

La entidad aclara que los lotes tributan IVA (21%) e impuestos internos (10,5%), y que no se realizan envíos. El comprador deberá retirar el producto personalmente o mediante un representante autorizado.

Condiciones y modificaciones

El Banco Ciudad informa que la entidad vendedora puede modificar las bases o condiciones de venta hasta 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta.

Las Condiciones Generales de Venta están disponibles para descarga en la misma plataforma de subastas del banco.

Cómo participar en futuras subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad realiza de forma periódica subastas electrónicas de bienes, que incluyen vehículos, inmuebles, maquinaria, tecnología y artículos varios.

Para participar en próximas oportunidades: