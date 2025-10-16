jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Buena oportunidad

Un banco subasta celulares iPhone 13, iPhone 15 y iPhone 15 Pro: cómo participar

En total son 17 celulares Apple de diferentes modelos que tienen un precio base de $450.000, $500.000 y $600.000. Cómo participar y bajo qué condiciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Banco Ciudad anunció una nueva subasta online de celulares Apple que se llevará a cabo en octubre de 2025. En esta edición se destacan 17 iPhone de distintos modelos y colores, entre ellos los iPhone 13, iPhone 15 y iPhone 15 Pro, con precios base que van desde los $450.000 hasta los $600.000.

Lee además
Pablo Rodríguez Laurta, este jueves a la mañana, al ser trasladado en la provincia de Entre Ríos. 
El horror continúa

Prisión preventiva por 120 días para Pablo Laurta, quien se despachó con un grito desconcertante
Azul Semeñenko (49), la mujer trans hallada muerta en Neuquén.
Confirmación forense

El cuerpo hallado en Neuquén es el de Azul Semeñenko, la mujer trans que estuvo un mes desaparecida

La subasta, identificada como N° 3745, se realizará el miércoles 23 de octubre, entre las 12:00 y las 14:50, a través del sitio oficial subastas.bancociudad.com.ar. El evento se organiza en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y se desarrollará en modalidad completamente electrónica.

Cómo participar en la subasta online de iPhones del Banco Ciudad

Para formar parte de la subasta de iPhone del Banco Ciudad, los interesados deben registrarse previamente en la plataforma digital de la entidad. Pueden hacerlo como personas físicas o jurídicas, ingresando a subastas.bancociudad.com.ar.

image

Una vez completado el registro, cada participante deberá constituir una garantía del 10% del valor base de cada lote por el que desee ofertar. Este depósito debe realizarse con al menos 24 horas hábiles de anticipación a la fecha del remate.

Los 17 celulares iPhone estarán distribuidos en tres lotes y se subastarán en el estado en que se encuentran, en sus cajas originales con sello de seguridad.

Detalles y ubicación de los equipos

Los iPhone disponibles para la subasta se encuentran en Córdoba, en el domicilio Renault 2221, Barrio Santa Isabel, Primera Sección.

Los interesados pueden comunicarse para consultas sobre exhibición y entrega con:

La exhibición presencial se realizó los días 13 y 14 de octubre, entre las 9 y las 12 horas. Una vez retirados los artículos, no se aceptarán reclamos posteriores.

La entidad aclara que los lotes tributan IVA (21%) e impuestos internos (10,5%), y que no se realizan envíos. El comprador deberá retirar el producto personalmente o mediante un representante autorizado.

Condiciones y modificaciones

El Banco Ciudad informa que la entidad vendedora puede modificar las bases o condiciones de venta hasta 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta.

Las Condiciones Generales de Venta están disponibles para descarga en la misma plataforma de subastas del banco.

Cómo participar en futuras subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad realiza de forma periódica subastas electrónicas de bienes, que incluyen vehículos, inmuebles, maquinaria, tecnología y artículos varios.

Para participar en próximas oportunidades:

  • Registrate en subastas.bancociudad.com.ar con tus datos personales o empresariales.

  • Revisá los lotes disponibles, sus bases, condiciones y documentación.

  • Constituí la garantía exigida dentro del plazo establecido.

  • Ofertá en línea durante el horario de la subasta.

Seguí leyendo

El folklore urbano aterriza en Cosquín 2026: Milo J, Cazzu y la interesante grilla de artistas confirmados

Vecinos denuncian que un grupo de personas roba sus gatos para comérselos

Murió un candidato a diputado nacional durante un debate en un programa de streaming

Escándalo en Bariloche: repudio por el video de un estudiante disfrazado de víctima de abuso

Falleció una histórica locutora de la radio argentina

Fuerte caída de YouTube a nivel mundial

Fabiola Yañez dejó España, le restituyeron la custodia policial y analiza instalarse en Buenos Aires o en Misiones

Maneja desde los 14 y con 100 años pasó todos los exámenes y renovó el carnet de conducir

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio un candidato a diputado nacional durante un debate en un programa de streaming
Deceso al aire

Murió un candidato a diputado nacional durante un debate en un programa de streaming

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales
Presunto embaucador

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

Te Puede Interesar

San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Confirmado

¡Arrancó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025! Cuánto cuestan y dónde comprarlas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales
Primicia de Tiempo

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales

Tras ser electa Reina del Adulto Mayor, Silvia Maldonado charló con Tiempo de San Juan y brindó valiosos consejos a quienes comparten su etapa de la vida.
Personajes sanjuaninos

Jugar a responder preguntas y salir con amigos, los consejos de una reina sanjuanina para ser un adulto mayor feliz

Foto Canal 13 San Juan 
Gresca fatal en Valle Grande

Dolor y pedido de justicia en Tribunales por Emir Barboza, el niño asesinado en Rawson