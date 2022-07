Un argentino murió en Bolivia porque le negaron la atención médica

"Si hubiera sido por los hospitales la ambulancia nunca llegaba, porque una vez que él llegó al hospital del pueblo donde estábamos, al estar tan grave (y ese pueblo era casi una salita de primeros auxilios) necesitábamos llevarlo a una ciudad más grande o a una clínica privada; no me querían dar la ambulancia para sacarlo de ahí", comentó Emanuel.

image.png

Al llegar al hospital, a Alejandro se le negó la atención médica, ya que les querían cobrar 1.000 pesos bolivianos, cantidad que el grupo no tenía en esa moneda, pero si la misma cantidad en pesos argentinos. "Yo le decía que mi amigo estaba agonizando y me decía ''no, no, tu plata no sirve', relata Emanuel.

Tras estar agonizando alrededor de una hora, Alejandro Benítez perdió la vida en la sala de espera. Con ayuda de la familia del yerno de la víctima pudieron reunir 1.500 dólares para retirar su cuerpo y contratar a un médico legal, además de cubrir el traslado, los insumos médicos, entre otras cosas, para poder trasladarlo a Argentina.