Trelew: una joven cayó por una chimenea 15 metros y fue salvada por Bomberos

Según relató la autoridad, la adolescente se encontraba con otros jóvenes en el lugar que desde que dejó de funcionar, ha sido sitio de saqueos como también refugio para vagabundos. Aparentemente, las chapas que debían cubrir los respiradores de la chimenea no se encontraban y la joven al asomarse para ver en su interior, piso unos escombros sueltos y cayó.

El operativo de rescate, realizado durante la madrugada, duró cerca de cuatro horas y la menor fue trasladada a un centro de salud, debido al fuerte golpe que registraba en la zona de la cadera al caer sentada, pero los bomberos señalaron que no registraba lesiones graves. Incluso se salvó de milagro debido a que cerca de estrecho lugar por el que cayó había un fierro clavado de dos metros de alto que podría haberle ocasionado serias heridas.

No es la primera vez que La Calera es motivo de noticia desde su abandono en 2010 cuando su dueño, Luis Jorge Marzullo, falleció. La preocupación de los vecinos volvió a la escena tras el rescate de la joven, al señalar que si el municipio hubiera actuado cuando lo solicitaron, el predio no estaría abierto, evitando así el ingreso de las personas al lugar que no se encuentra en condiciones debido no solo al paso del tiempo, sino a los saqueos ocurridos en el lugar.