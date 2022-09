Tras 20 días internado, Esteban Bullrich fue dado de alta 

Según el documento emitido por el Hospital Austral, “en el día de la fecha, el paciente Esteban Bullrich ha sido dado de alta”. En ese tono, resaltaron que el exlegislador “se encuentra con buena evolución, recuperado de la neumonía por la cual ingresó el 31 de agosto y continuará con el tratamiento en su domicilio”. Además, el escrito agregó: “Su familia, a través de este parte médico, desea agradecer a quienes acompañaron a Esteban durante todos estos días: ‘Volvemos a casa para seguir celebrando la vida, en familia y con Dios guiando nuestros pasos’”.

A minutos de que se conociera la noticia, Bullrich realizó un hilo de Twitter. “GRACIAS!!! A Dios, por todo. A mi mujer, María Eugenia, y a mis hijos, por ayudarme a cargar mi cruz con una sonrisa. A mi familia, por estar siempre. A mis amigos y hermano por turnarse para que no esté nunca solo. Y, obviamente, a todo el equipo médico del Hospital Austral, liderado por Pablo y Daniel”.

También reconoció a los profesionales de la salud y personal del hospital que lo asistieron: “Ustedes fueron grandes responsables del regreso a casa. Y lo llevaron adelante con profesionalismo, buen trato y una sonrisa siempre a flor de piel”. Y, con un mensaje cargado de nuevos desafíos, agradeció “por los rezos, oraciones y mensajes de apoyo. Me sumaron fuerza para ganar esta batalla. La guerra contra la ELA continúa”.

Cómo fue la evolución de Esteban Bullrich

El pasado 31 de agosto, el exsenador Esteban Bullrich fue internado por un cuadro de dificultad respiratoria, según se conoció en el primer parte médico emitido por el Hospital Austral. Según resaltaron, “en conjunto con su equipo médico de cabecera, se decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica”. En ese momento, desde el nosocomio indicaron que el exministro se encontraba estable y sedado.

Al día siguiente, se emitió un nuevo parte médico, en el cual detallaron que el exlegislador permanecía “estable, bajo sedación, con ventilación mecánica y en tratamiento por una neumonía” en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Austral. Ya el 3 de septiembre, desde la institución sanitaria resaltaron que habían comenzado a disminuir “la sedación, con posibilidad de interacción con sus familiares”.

El último documento sobre la salud de Bullrich emitido por el Hospital Austral fue el 5 de septiembre. Según destacaron, el exministro estaba “estable, bajo tratamiento por neumonía, con ventilación mecánica y se le ha retirado la sedación”. “ Se encuentra despierto e interactúa con sus familiares”, agregaron en el documento. “La familia aprovecha este parte para contar que van compartiendo con Esteban todas las muestras de cariño expresadas y que él las recibe con mucha emoción”, concluyeron.

Desde ese momento, fue el propio exministro de Educación quien habló por redes sociales. Su primera aparición tuvo lugar luego de la derrota del club de sus amores: River Plate, ante su clásico rival Boca Juniors. “Esta cuenta banca al más grande desde terapia intensiva, @riverplate ”, escribió en su perfil de Instagram. A 50 minutos de publicación, su posteo contaba con casi 25 mil “me gusta”. Su mensaje estuvo acompañado por la primera foto que se difundió tras su internación.

El 14 de septiembre, Bullrich recibió la noticia de que el fármaco AMX0035, conocido como el medicamento Albrioza, que había sido aprobado en Canadá y por el cual había impulsado un pedido ante la ANMAT, recibió la recomendación de aprobación por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados Unidos.

“Esta semana un comité asesor de la FDA dio una luz de esperanza al respaldar un nuevo tratamiento que podría retrasar el curso de la Esclerosis Lateral Amiotrófica”, escribió Bullrich, junto al artículo periodístico en el Wall Street Journal con la noticia. La FDA se reunirá el 29 de septiembre para ver si aprueba el medicamento en EEUU. Se trata de una terapia combinada oral de dosis fija que puede reducir la muerte de células neuronales como terapia independiente o cuando se agrega a tratamientos existentes, según un importante estudio científico publicado tanto en el New England Journal of Medicine, Muscle & Nerve, como en el Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Vale recordar que el exsenador debió renunciar a su banca en 2021 tras haber sido diagnosticado con ELA y desde el año pasado impulsa una campaña para juntar fondos y colaborar con el avance científico relacionado a la ELA. Bajo esa idea nació la Fundación Bullrich, que organizó actos y eventos informativos. En una de sus apariciones públicas, el exministro de Educación contó cómo vive la patología. “Lo veo como si Dios me hubiese dado esta enfermedad para que emprenda la batalla. Yo no la dejo descansar a la ELA. Voy a encontrar una cura. Me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar”, dijo.