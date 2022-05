¿"Sexto sentido"?: conocé a los signos con poderes psíquicos

Aunque muchas personas podemos tener premoniciones o sueños que siempre tendrán algún determinado significado, eso no quiere decir que tengamos el don psíquico ya que una cosa es que pase de casualidad y otra es que sea algo constante en la vida misma.

psiquicos2.jpg Hay 5 signos del zodíaco que cuentan con un "Sexto Sentido".

Así que estos son, ten cuidado, porque ellos ven más allá.

1- Piscis

En su mayoría no saben el poder que tienen. Piensen que todo se resume gracias a su increíble sentido de la intuición pero no es asi. Ellos confían de igual forma en esa intuición si de tomar decisiones se trata. Son seres compasivos y siempre saben cuando algo bueno o malo está a punto de ocurrir. Incluso son capaces de concluir historias de seres que no habían conocido.

2- Cáncer

Sus habilidades psíquicas se relacionan con el sentimiento. Es decir, son capaces de sentir cuando alguien está molesto incluso por más que parezca tranquila. Si está haciendo negocios o en algún proyecto clave sienten si el acuerdo está mal o sospecha que alguien no dice la verdad. Son personas con mucha empatía y excelentes psíquicos, ayudando a los vivos a lidiar con emociones y si de almas se trata pueden sentirlas.

3- Libra

Ellos no quieren crer en que cuentan con alguna habilidad psíquica aunque no significa que no las tengan. Su intuición va ligada a lo que le pasa a los demás y los deja vu son moneda corriente en su vida al igual que las premoniciones.

Como no aceptan el poder psíquico que tienen, suelen reemplazar esa teoría por el simple hecho de hacer una suposición afortunada. Sin embargo, cuando uno hace una suposición afortunada tras otra, está más allá de la suerte; es algo psíquico.