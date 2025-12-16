Se va el 2025: Cuáles fueron los libros más leídos en Argentina

"Pensar diferente" es el libro más leído en Argenitna durante el 2025, según el reporte de Buscalibre

Con el cierre de 2025, se conoció el ránking de los 10 libros más leídos en Argentina, una radiografía clara de los hábitos de lectura y de los géneros que marcaron el año en el país.

El listado reúne novelas juveniles , fantasía épica, libros de autoayuda y ediciones especiales que se destacaron por volumen de ventas y nivel de interés entre los lectores locales.

La compra de estuches, sagas completas y versiones coleccionables volvió a ocupar un lugar central, consolidando una tendencia que ya se venía observando en los últimos años.

El ranking de los 10 libros más leídos en Argentina en 2025

Según el relevamiento difundido por Buscalibre Argentina, el top-10 de 2025 muestra una fuerte presencia de títulos internacionales y fenómenos editoriales globales, junto con autoras locales vinculadas al bienestar y el desarrollo personal.

Pensar diferente : Cómo convertir los retos en la mayor fortaleza, de Patricia Jebsen

: Cómo convertir los retos en la mayor fortaleza, de Patricia Jebsen BIOPAUSIA , de Gisela Gilges

, de Gisela Gilges Estuche Harry Potter – Pack 7 libros

– Pack 7 libros Estuche especial Los Habitantes del Aire (edición especial limitada)

(edición especial limitada) Una corte de hielo y estrellas (edición especial)

(edición especial) Cuento de Amor propio (2ª edición)

(2ª edición) Reino de Cenizas, de Sarah J. Maas (edición especial limitada – Editorial Hidra)

(edición especial limitada – Editorial Hidra) Torre del Alba (edición limitada)

(edición limitada) Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva interactiva)

(edición ilustrada interactiva interactiva) Quicksilver – Vol. 1, edición especial tapa dura con cantos pintados

El top-3 sorprende y allí se destaca la presencia de Patricia Jebsen, una referente experta en e-commerce y transformación digital en Argentina, que trabajó en empresas importantes como Mercado Libre, Fallabella y Rappi, entre otras. En su libro, “Pensar diferente”, Patricia comparte el recorrido de una trayectoria profesional extraordinaria, con sus logros, desafíos, decisiones difíciles y momentos de reinvención.

En el segundo lugar “Biopausia”, de la coach de bienestar Gisela Gilges, es un libro que explora la necesidad de hacer pausas conscientes en la vida para evitar el agotamiento, usando historias familiares basadas en hechos reales para ilustrar cómo el no escuchar las señales del cuerpo y la mente (los "susurros" que se vuelven "gritos") puede llevar al quiebre, promoviendo la idea de "frenar a tiempo" como una forma de autocuidado y crecimiento, no de fracaso.

Completa el podio una obra imperecedera como lo es Harry Potter, de la autora escocesa J.K. Rowling. En este caso, el Estuche con el pack de siete libros de la saga juvenil creada ya hace más de 20 años fue la tercer obra más elegida en la Argentina y demuestra que está más vigente que nunca.