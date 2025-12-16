Se registraron 81 nuevos casos de coqueluche en Argentina: en qué lugares hay más contagio

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 81 nuevos casos de coqueluche durante la semana epidemiológica número 49, de acuerdo con la última actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). Con estos registros, el total de contagios confirmados en 2025 asciende a 846, a lo largo de 21 jurisdicciones del país.

La mayor concentración de casos se observa en la Región Centro, que acumula 653 contagios. Dentro de esta región, la provincia de Buenos Aires reporta 439 casos, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , 83.

En la Región Sur, el total asciende a 157 casos, cuatro más que la semana anterior, con predominancia en Tierra del Fuego, donde se mantiene un brote activo.

El informe oficial destaca que la mayor incidencia acumulada se concentra en el grupo etario de 0 a 5 años. En particular, los menores de un año representan el 35,3% de los casos confirmados en lo que va del año. Dentro de ese subgrupo, los menores de seis meses acumulan 208 casos registrados.

Las muertes por coqueluche

El BEN reportó siete fallecimientos por coqueluche en 2025, todos en pacientes sin antecedentes de vacunación. Cuatro de las muertes corresponden a menores de seis meses, una a un niño de entre seis y once meses, y las dos restantes a menores de entre doce y veintitrés meses.

Qué es el coqueluche

Tal como lo define el Ministerio de Salud de la Nación, el coqueluche hace referencia a a tos convulsa o tos ferina. "Es una enfermedad respiratoria aguda prevenible por vacunación, que puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños. Los adolescentes y adultos jóvenes pueden presentar la enfermedad de forma leve, atípica e inclusive con las manifestaciones clásicas, y representan una fuente importante de transmisión hacia los menores", se explica en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

"Dado su alto grado de contagiosidad -especialmente en contextos de contacto estrecho y prolongado como el hogar, jardines maternales, jardines de infantes o escuelas-, resulta fundamental el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para evitar la propagación entre personas susceptibles. El principal agente etiológico es B. pertussis, y en menor grado, B. parapertussis. Existen vacunas seguras y efectivas disponibles actualmente, que solo protegen contra B. pertussis", ratificaron desde el BEN.

Cómo prevenir el coqueluche

El Ministerio de Salud reiteró que la vacunación es la principal estrategia de prevención frente al coqueluche. Según el reporte, al 10 de diciembre las coberturas parciales alcanzaban el 76,72% para la primera dosis de la vacuna quíntuple, el 76,97% para la segunda y el 71,60% para la tercera.

Respecto a los refuerzos, la cobertura en niños de entre 15 y 18 meses fue del 62,59%; a los 5 años, del 76,8%; y a los 11 años, del 77,6%. En cuanto a la población gestante, el informe indicó que el 71,64% de las embarazadas recibió la dosis recomendada.

El análisis por jurisdicción evidenció disparidades en los niveles de cobertura. Las provincias de Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan presentan coberturas elevadas y esquemas de refuerzo sostenidos. Por el contrario, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones muestran niveles intermedios a bajos, especialmente en los refuerzos correspondientes a los 5 y 11 años.

Frente a esta situación, la cartera sanitaria nacional recomendó reforzar la continuidad del Calendario Nacional de Vacunación, mejorar la captación activa de población objetivo y reducir las desigualdades interjurisdiccionales. También instó a desarrollar campañas de sensibilización y acciones coordinadas con escuelas, clubes y espacios comunitarios, con el objetivo de alcanzar a embarazadas a partir de la semana 20 de gestación, lactantes y niños pequeños.

Dengue, influenza y covid suman contagios

Además de la situación vinculada al coqueluche, el informe semanal del BEN abordó otros temas de vigilancia epidemiológica. En relación con el dengue, durante la última semana se notificaron 518 casos sospechosos, sin registros confirmados. Según el Ministerio de Salud, el escenario actual se mantiene dentro de los parámetros de bajo riesgo de transmisión. Sin embargo, se reiteró la importancia de sostener las acciones de prevención y de eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Por otro lado, continúa la circulación de virus respiratorios en el país. Durante la semana 49, se registró un leve incremento en los casos de influenza y de SARS-CoV-2. En el caso de la influenza, se informaron siete contagios en pacientes ambulatorios, mientras que los de SARS-CoV-2 ascendieron a 18. Ambos virus se mantienen en niveles de baja circulación.

En cuanto a las internaciones, el BEN notificó nueve hospitalizaciones por influenza, dos por virus sincicial respiratorio (VSR) y 33 por SARS-CoV-2 en el mismo período.