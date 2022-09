Por una discusión de tránsito, lo mató de un puntazo en el pecho

La víctima fue identificada como Martín Catalano. Luego del ataque lo trasladaron al Hospital Eva Perón en el barrio Las Violetas, pero no sobrevivió.

La prima de Martín, Cecilia, dijo que "no hay palabras para explicar el dolor y hacernos entender lo que sucedió. Es una pesadilla”.

Luego de haberse escapado del lugar del ataque, el agresor fue detenido a las pocas horas gracias al testimonio de las personas que vieron lo que ocurrió. El tenedor y faca de cuchillo con la que hirió de muerte a la víctima fueron encontrados en el suelo.

“Nos enteramos que estaba detenido pero no hay consuelo. Esta personas no nos va a devolver a Martín. No podemos entender el grado de violencia. Arruinó una vida”, sostuvo Cecilia.

(Fuente: Minuto Uno)