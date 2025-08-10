Polémica en Mendoza por la absolución de un guardia de seguridad de Sergio Dalma envuelto en una causa de abuso

Un guardia de seguridad privado del cantante español Sergio Dalma fue absuelto en Mendoza en una causa en la que estaba acusado de abuso sexual simple contra una mujer durante un recital en el Arena Maipú, en marzo de este año.

El episodio se produjo cuando la mujer, de 37 años, subió al escenario en pleno show e intentó acercarse al artista. En ese momento, el trabajador de seguridad, identificado como Ángel García Saavedra (52), la interceptó y, mientras la sostenía para retirarla, le tocó la zona íntima. La escena quedó registrada en videos filmados por el público.

La víctima fue expulsada del lugar y, posteriormente, radicó la denuncia. La investigación quedó en manos de la fiscal de Delitos Sexuales, Virginia Rumbo, quien había dispuesto que García Saavedra quedara en libertad bajo ciertas condiciones y sin poder regresar a España mientras avanzaba la causa.

Sin embargo, a fines de mayo, el acusado y la denunciante llegaron a un acuerdo económico. La Fiscalía encuadró el caso como una “solución de conflicto”, lo que permitió que el guardia regresara a su país.

En los últimos días, el juez Gabriel Bragagnolo oficializó el sobreseimiento, tras el acuerdo entre la defensa del acusado, encabezada por Daniel Sosa Arditi, y las abogadas de la denunciante, Natalia Wulfsztat, Fernanda Zavala y María Castro.

La mujer manifestó que no deseaba enfrentar un juicio para evitar revivir lo ocurrido y aseguró haber sufrido secuelas emocionales por el episodio.

