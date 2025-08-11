lunes 11 de agosto 2025

En Posadas

Horror: mató a sus hijos a machetazos, hirió a su esposa embarazada y se quitó la vida

Familiares alertaron esta mañana a la Policía porque no podían comunicarse con la familia y la policía se encontró con una macabra escena en la casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre mató a dos de sus hijos a machetazos, hirió a su pareja embarazada y a un cuñado y luego se quitó la vida en Posadas.

Buscan en Santa Cruz al sicario más peligroso de Chile, Alberto Carlos Mejía Hernández.
Alerta internacional

Uno de los sicarios más peligrosos de Chile fue liberado por error y podría estar en Argentina: en qué zona
En este vecindario se produjo el homicidio del supuesto delincuente.
Terminaron presos

Un hombre y su hijo mataron a golpes a un presunto ladrón

El violento hecho ocurrió este domingo en una casa ubicada en Cedro y 57 en el barrio San Lorenzo. Sin embargo, el hallazgo se produjo esta mañana luego de que familiares alertaran a la Policía porque no podían comunicarse con ningún integrante de la vivienda.

Tras la llamada al 911, efectivos se acercaron al domicilio y encontraron a tres personas muertas y a dos heridas.

Según detallaron medios locales, el escenario era escalofriante: un hombre de 48 años -identificado como José Ricardo Ferreyra- estaba colgado de un tirante del techo. A metros estaba el cuerpo de su hija de 13 años y el de su hijo, un chico de 21 años con discapacidad motriz; ambos con heridas profundas en la zona del cuello.

En otra habitación, la policía encontró a la esposa de Ferreyra con golpes y cortes; mientras que un hermano de la mujer, que está postrado, yacía con heridas cortantes y con signos vitales muy débiles. Ante esa situación fue derivado de urgencia a un centro asistencial. “Apenas movía los ojos y balbuceaba”, sostuvo una fuente consultada.

La pareja del agresor también fue llevada a un hospital, donde los médicos constataron que su vida no corría peligro y que presentaba un embarazo de pocas semanas que tampoco estaba en riesgo.

De acuerdo a las primeras conclusiones, fuentes judiciales indicaron que Ferreyra atacó con un machete a todos los integrantes de la familia y luego se mató colgándose con una soga.

Una hermana de la mujer se mostró sorprendida por el hecho. Si bien reconoció que su cuñado era muy celoso y su hermana evaluaba la posibilidad de separarse, sostuvo que nunca se enteró de situaciones de violencia intrafamiliar.

En ese contexto, los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de las víctimas a partir de lo que cuenten familiares y vecinos. “Recién estamos comenzando a recolectar las pruebas y será muy importante el testimonio que pueda brindar la mujer y su hermano, una vez que los médicos nos autoricen a tomarles declaración testimonial”, señalaron.

Los cuerpos fueron llevados a la morgue judicial para determinar principalmente el horario estimado en el que ocurrió el ataque y si la muerte de Ferreyra fue inmediata.

Una persona de temer: las actitudes del asesino serial atrapado en Jujuy

Así fue la emotiva despedida de la expedición en el fondo del mar del Conicet

Polémica en Mendoza por la absolución de un guardia de seguridad de Sergio Dalma envuelto en una causa de abuso

Quieren impulsar la "Ley Diego" para evitar que casos como el del joven enterrado en Coghlan queden impunes

La jueza Makintach presentó su renuncia, pero el gobernador Kicillof todavía no se la acepta: se acerca el juicio político

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello

Las versiones contradictorias que dio Cristian Graf, el sospechoso de haber matado al joven que apareció en la ex casa de Gustavo Cerati

Acuerdo: cuál será el futuro del pato Juan, denunciado por picotear a un perro

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Con el arribo de Tribuna Segura a San Juan, ¿se habilita el ingreso de público visitante?: el análisis de dirigentes
Fútbol sin violencia

Con el arribo de Tribuna Segura a San Juan, ¿se habilita el ingreso de público visitante?: el análisis de dirigentes

Por Celeste Roco Navea
¿Orrego también? Dos gobernadores postularon a sus vices como candidatos para las legislativas
Elecciones 2025

¿Orrego también? Dos gobernadores postularon a sus vices como candidatos para las legislativas

Polémica por la descalificación de Kalejman.
Ciclismo

Polémica por la descalificación de Kalejman: UCRA apeló la sanción y hubo sorpresas en el ambiente del ciclismo

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores
En las redes

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: "He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores"

Confirmaron el estadio de la final de la Copa Libertadores 2025
Oficial

Confirmaron el estadio de la final de la Copa Libertadores 2025