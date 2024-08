"Para Loan": la insólita transferencia de dinero que recibió el ex comisario Walter Maciel

Lo que llamó la atención de los investigadores fue que la última transferencia decía “Para Loan” cuando el imputado nunca había dado a conocer públicamente su CBU.

Qué declaró Walter Maciel cuando fue detenido

El ex comisario de 9 de julio se defendió de las acusaciones de haber entorpecido la investigación de Loan contando cómo fue su participación en el caso: “Entre las 16:00 y las 16:05 horas recibo un llamado de un número no agendado, que era Victoria Caillava, en mi teléfono particular. Le dije que ya nos estábamos dirigiendo al lugar. Vamos al lugar con Cáceres, Chamorro, Robledo y Torres”.

Y agregó: “Al entrar al camino vecinal, alrededor de las 16:30 horas, lo primero que me encuentro es un hombre, que se movilizaba en una motocicleta, sin remera, todo sudado. Me llamó poderosamente la atención (en alusión a Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña)”.

En la casa de la abuela del niño, Catalina Peña, el ex comisario sostuvo que notó a la mujer “muy fría para la situación” y agregó que el padre del pequeño “para mí no estaba normal. Tenía aliento etílico. Me dice que es José Peña. Le pregunto por qué no está buscando a su hijo, a lo que me dice: 'Ya va a salir'”.