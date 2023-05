Pagan $5 millones por información sobre joven desaparecida

Brisa es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene ojos marrones, una cicatriz sobre la ceja izquierda y el cabello cortado a la altura de los hombros.

El Ministerio de Seguridad dará $5.000.000 a quienes se comuniquen con ellos remarcando que su llamado está motivado por la recompensa económica, siempre que den información real y comprobable sobre el paradero actual de Brisa.

Las personas que posean información al respecto pueden comunicarse al teléfono 221-4293015, garantizándose, por parte de las autoridades, que su identidad será respetada y nadie sabrá que dieron información sobre Brisa.

Qué dijo la madre de la joven

Brisa se había mudado con Claudia, su mamá, desde la localidad de Moreno a Villa Luzuriaga y nada hacía sospechar lo que ocurriría.

La mujer relató en “Telefe Noticias”: “El último día que vi a Brisa fue el 2 de diciembre. Los días anteriores a su desaparición, me pedía mucho el celular y me decía que se quería ir para Moreno. Yo le respondí que no y me dijo que se quería ir a la casa de una amiga. Cuando salgo y vuelvo a mi casa, Brisa ya no estaba, ni su ropa”.

Claudia remarcó: “Fui con mis dos hijos a buscarla a la cancha del barrio, sin encontrarla. También he ido con un patrullero cuatro veces hasta Moreno para difundir fotos de Brisa y volví por mi cuenta para preguntar en el barrio por ella. Yo necesito encontrarla a Brisa, pero sola no la voy a poder encontrar”.

Video del informe realizado por el periodista especializado en policiales Mauro Szeta en “Telefe Noticias” sobre la desaparición de Brisa: