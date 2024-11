Pablo Moyano, tras su salida de la CGT: "Los dirigentes gremiales no vamos a traicionar a los laburantes"

Pablo Moyano, ex líder de la CGT.

Unas horas antes, el dirigente de Camioneros había declarado que se está organizando “un paro nacional para diciembre” en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei, y señaló que la protesta también podría ser “una gran movilización” con la participación de organizaciones sindicales y sociales.

“A través de este modelo económico que tanto daño le está haciendo a la gran mayoría del pueblo argentino, ha habido esa necesidad de juntarnos. Si no entendemos lo que está pasando, lo que pasó en estos 11 meses, no entendimos nada. Si no dejamos de lado las diferencias que tenemos, vayámonos a otro lado. Si llegan a ganar las legislativas del año que viene estamos en el horno, porque te van a venir a arrasar con lo poco que queda”, consideró Moyano este lunes, durante una entrevista para el canal de streaming peronista Eva TV.

Pablo Moyano, con el futuro en el peronismo

En esa línea, el dirigente de Camioneros dijo que ya trabaja en la búsqueda de unir a todos los sectores afines al peronismo de cara a los comicios del 2025. “Estoy hablando con muchos sectores del trabajo, las PyMES y los estudiantes, y ahí seguramente se va a consensuar un plan de trabajo y saldrán los candidatos naturales, que piensan, viven y sufren la realidad del día a día”, puntualizó.

“Hay que dejar de lado las diferencias que tenemos porque el año que viene en las elecciones legislativas van a venir por lo que nos queda. Hoy lo importante es construir una alternativa para que la gente vuelva a creer en el peronismo. Ojalá que esta reorganización sirva para ampliar y que haya un llamado a todos los sectores para construir una alternativa en serio”, sostuvo Moyano, en relación a la interna peronista.

La salida de Pablo Moyano de la CGT causó un gran impacto en el sindicalismo, aunque el sector dialoguista evita hablar de crisis: Hugo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros, designará al reemplazante de su hijo mayor en la conducción cegetista, ya que los cargos no son personales, sino de cada organización gremial. Trascendió que el elegido sería Omar Pérez, secretario de Políticas de Transporte del sindicato y uno de los dirigentes de mayor confianza del titular de la organización gremial.

Este fin de semana, Hugo Moyano confirmó que el Sindicato de Camioneros seguirá en la CGT pese a la renuncia de su hijo Pablo e insistió en que no comparte su decisión de impulsar un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei. Así se lo dijo el líder sindical a una de las principales figuras del sector dialoguista de la CGT, en una charla que tuvieron este sábado para revertir el clima de crisis en que quedó envuelto el sindicalismo por el alejamiento de Pablo Moyano de la central obrera.

El jefe de Camioneros, además, le aseguró que esta semana definirá al reemplazante de Pablo en el triunvirato de la CGT y le dio a entender que el elegido finalmente no sería ninguno de los que trascendieron en las últimas horas: es decir, no designaría a Omar Pérez, secretario de Políticas de Transporte del sindicato, ni tampoco a “Huguito” Moyano, otro de los hijos del líder gremial, que es abogado laboralista y secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos de la federación camionera.

