Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Milei: "Si la gente no llegara a fin de mes, habría calles llenas de cadáveres" Durante un discurso en el que se refirió al veto de las iniciativas sociales aprobadas por el Congreso para aumentar las jubilaciones y declarar la emergencia de discapacidad, el presidente Javier Milei hizo declaraciones que generaron debate. El mandatario se pronunció al dar el discurso de cierre de un evento de la Fundación Faro, donde afirmó: “Los 'kukas' parece que nos dejaron en Suiza y nosotros cometimos una masacre”. "Dejaron jubilaciones de 80 dólares y hoy están arriba de 320 dólares, o sea, se multiplicaron por cuatro. Había salarios de 300 dólares y ahora son de 1.100 dólares. Y ahora vienen a decir que no se llega a fin de mes", sostuvo. "Es una frase muy interesante para ponerse sensiblero. Si fuera cierta, las calles tendrían que estar llenas de cadáveres", afirmó. Más info en @tiempodesanjuan #milei #declaraciones #polemica #cadáveres #sueldos #tiempodesanjuan"

