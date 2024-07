Laudelina estuvo más de cinco horas declarando ante la jueza: qué trascendió

Las indagatorias de los siete detenidos iba a comenzar este miércoles, con la de Laudelina Peña, la tía de Loan, presa en el penal de Ezeiza desde el 5 de julio pasado. Pero esa cita se adelantó para esta noche. El fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, no permitió que participe la querella.

Es la primera de cuatro jornadas donde la jueza y los fiscales federales De Guzmán, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano estarán frente a frente con cada uno de los adultos que estuvo con el nene cuando desapareció y que, para la Justicia, tienen responsabilidad en el caso.

Cómo saldrá cada uno de los imputados de esa audiencia, en la que alguno de los detenidos pedirá presencialidad, es otro tema. Puede que se les cambie el grado de participación o no, que algunos abogados pidan la excarcelación de sus defendidos e, incluso, una domiciliaria.

Tras la indagatoria a Laudelina, para el jueves tienen fecha de citación los detenidos Caillava y su esposo, el capitán de navío (RE) Pérez, a quienes además de la sustracción del menor los acusan de amenazas. En tanto, el ex comisario local Walter Maciel comparecerá el viernes próximo de manera “presencial”, detallaron a este medio las fuentes consultadas.

El próximo lunes serán indagados Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi. “Pudiendo continuar, según la extensión, el martes 23 de julio”, según se pudo saber.

Hay que recordar que en el pedido de indagatorias hecho el sábado, y que este lunes contestó la jueza Pozzer Penzo; el equipo de fiscales recordó que el último registro fotográfico de Loan data de aquel día a las 13.52, mostrándolo caminando junto con los imputados Benítez, Peña, Millapi, Ramírez y otros cinco niños hacia el naranjal, lugar al que habrían concurrido después de un almuerzo en la casa de Catalina Peña en Algarrobal.

“Las pruebas recabadas hasta el momento permiten sospechar que Caillava, Pérez, Ramírez, Millapi, Benítez, Maciel y Laudelina Peña podrían haber tenido alguna participación en la sustracción y ocultamiento de Loan”, estimaron los investigadores.

En las últimas horas, se conoció qué declaró Laudelina cuando estuvo frente a la jueza el 5 de julio pasado, noche en que quedó detenida. Según le endilgan los acusadores, Laudelina habría colocado un botín de fútbol de Loan en un lugar específico para que fuera encontrado, posteriormente, como parte de un esquema para manipular la escena del crimen.

Este acto, según los dichos de la detenida, fue -supuestamente- realizado bajo la dirección de María Victoria Caillava, quien junto con su esposo Carlos Pérez, habrían atropellado al menor en un incidente anterior el día de la desaparición.

Ese 13 de junio pasado, siempre según la versión de Laudelina, Pérez y Caillava embistieron a Loan en la curva de acceso a la vivienda de Catalina Peña, abuela del menor, mientras se retiraban del paraje Algarrobal a bordo de su camioneta Ford Ranger blanca. El accidente habría sido a las 14.30 y la tía del nene asegura que vio lo sucedido.

En su exposición ante la justicia federal, la acusada dijo que “Caillava le habría ordenado que no contara nada, amenazándola de muerte tanto a ella, como a su familia”.

Luego, contó que la habría citado en la escuela abandonada 830, ubicada a 400 metros aproximadamente de la vivienda de Catalina, para hacerle entrega del botín izquierdo que Loan llevaba puesto ese día. Le habría indicado que lo colocara en un lugar “donde lo iban a encontrar después”.

“Yo le dije que le iba a obedecer porque me amenazaba, me dijo que era una señora funcionaria y su marido un funcionario, que tenían mucho poder y que le obedeciera, que haga caso a lo que ella me dice, que haga lo que ella quería, que me quedara callada, que no hiciera nada”, fue el textual de la tía de Loan ante la justicia, según pudo saber este medio.

Lo cierto es que luego su sobrina Camila la desmintió y su hija Macarena alegó que su madre fue sobornada para dar la versión del accidente ante la Justicia provincial primero, y luego ante la justicia federal.

Este martes, patrocinada por su nueva abogada, Mónica Chirivín, enfrentaba una nueva indagatoria. El fiscal De Guzmán se opuso a la presencia de la querella en la audiencia y debieron desconectarse los abogados de los padres de Loan.