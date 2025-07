La oposición logró quórum en el Senado y comenzó la sesión especial, tras las críticas del gobierno de Milei

Desde La Libertad Avanza, el senador jujeño Ezequiel Atauche -presidente del bloque oficialista- cuestionó duramente la convocatoria y advirtió que “la sesión no tiene validez” por no contar con los requisitos reglamentarios. “Se juntaron unos cuantos senadores y se les ocurrió inventar un nuevo procedimiento en la Cámara. Esto es un atropello de una mayoría circunstancial”, dijo. Según el legislador, la convocatoria opositora no respeta las mayorías necesarias para debatir temas sensibles vinculados a recursos del Estado.

Del otro lado, el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, respondió con firmeza: “Nadie puede impedir el funcionamiento del Senado. Si eso pasa, estaríamos frente a un golpe de Estado”. El formoseño acusó al oficialismo de bloquear sistemáticamente los debates y defendió el accionar opositor como una forma de “hacer funcionar al poder legislativo frente a la parálisis institucional”.

Mientras tanto, afuera del Congreso, se desarrollan manifestaciones en paralelo. Un grupo de trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, recientemente disuelta por el Gobierno nacional, se movilizó en rechazo a la medida impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el aval del presidente Javier Milei. Los manifestantes piden certezas sobre su futuro laboral y reivindican el rol del organismo.

También se congregaron ciudadanos y organizaciones que reclaman la aprobación de una ley de emergencia en discapacidad. Denuncian el recorte de partidas presupuestarias que afectaban directamente a personas con condiciones de salud que limitan su desarrollo e inclusión social.

En simultáneo, y desde las 10 de la mañana, Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada. Si bien desde el Ejecutivo aseguraron que el encuentro estaba programado desde hace días, la coincidencia con la sesión opositora le otorga una nueva carga política al clima de tensión entre poderes.