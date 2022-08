Jubilados de la mínima: se viene un adicional en agosto

El haber mínimo para los jubilados y pensionados es de $ 37.525, pero el salario mínimo se actualizó en agosto y llegó a los $ 47.850. Así, el pago de la erogación adicional será de $ 1.712 para trepar al equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil. Se espera que alrededor de 1.100.000 jubilados perciban en agosto un total de $ 39.237.

Quienes accedieron al cobro de sus haberes por aplicar a una moratoria y no realizaron los 30 años de aportes no serán alcanzados por el aumento. Según el calendario que difundió la Anses, el lunes 8 de agosto comenzarán a pagarse las jubilaciones y pensiones que no superen los $ 42.178 a titulares con DNI terminados en 0.

Por otra parte, a mediados de agosto, el organismo previsional anunciará un aumento de las jubilaciones y todas las prestaciones para el mes de septiembre. Mediante el índice contemplado en la ley sancionada a fines del 2020, los haberes deberán actualizarse en proporciones iguales al resultado de la variación interanual salarial del segundo trimestre y por la recaudación tributaria de Anses.

De esta manera, millones de beneficiarios del sistema previsional (Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, asignaciones de pago único, pensiones no contributivas y la Prestación Universal por Adulto Mayor) percibirán un incremento que sería cercano al 15%. Se trata del tercer aumento del año, que se sumará a las subas del 12,28% en marzo y 15% en junio: los haberes y prestaciones sociales subieron un 29,12% en lo que va de 2022.