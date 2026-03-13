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Crisis

Inundaciones en Tucumán: piden que se declare la emergencia económica y social

Un legislador oficialista presentó un proyecto para que el gobernador Osvaldo Jaldo adopte las medidas necesarias para ayudar a los damnificados.

Por Agencia NA
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El legislador tucumano del bloque Justicialista Gerónimo Vargas Ainasse presentó un proyecto para que en la provincia se declare la emergencia social y económica por el plazo de 180 días, como consecuencia de las inundaciones que afectaron distintas localidades.

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La iniciativa “tiene por objetivo asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático extraordinario, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales afectadas y facilitar la implementación de acciones extraordinarias destinadas a mitigar los efectos sociales y económicos derivados de la emergencia”, según sostiene el segundo párrafo, al tiempo que se establece una extensión por otros seis meses.

Los peronistas Maia Martínez, Roberto Moreno y Roque Argañaraz; el radical José Cano y Walter Berarducci, de Compromiso Tucumán, expresaron su apoyo al proyecto que da la facultad al gobernador Osvaldo Jaldo para aplicar las medidas posibles para asistir a las víctimas.

A su vez, los afectados podrían recibir “subsidios, ayudas económicas directas o programas especiales de asistencia” para favorecer “la recuperación de las condiciones de vida y de la actividad económica”.

Las precipitaciones registraron unos 170 milímetros en las últimas jornadas, mientras que unos 15.000 vecinos fueron evacuados, aunque 4.500 pertenecen a la localidad de La Madrid.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas para las próximas horas, con una probabilidad cercana al 80 %.

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